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Политика
25.08.2017
Евгений Федоров
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко

Военный эксперт – о том, действительно ли силовики весной обвели белорусского лидера вокруг пальца.

Фото «Радыё Свабода»

В Байнете бурно обсуждается доклад Центра стратегических и внешнеполитических исследований, в котором говорится, что во время народных выступлений в феврале-марте 2017 года КГБ и МВД дезинформировали Лукашенко.

Эксперты Юрий Царик и Арсений Сивицкий высказали мнение, что на фоне весенних акций протеста белорусскими силовиками был совершен информационный вброс (о деятельности «Белого легиона», а также вероятности украинского сценария в Беларуси), который заставил Александра Лукашенко пойти на силовой разгон демонстрантов.

– Откровенно низкое качество вброшенной информации, неблагонадежность источников, явная необоснованность и надуманность выдвигаемых версий, а также их безальтернативность создали основания для того, чтобы интерпретировать данные информационные вбросы как действия российских агентов в силовых структурах Беларуси по созданию информационного фона (прикрытия) для реализации планов по дестабилизации обстановки в стране активами, находящимися под контролем Москвы, – приходят к выводу эксперты.

Стоит ли воспринимать всерьез такую версию произошедшего?

– В нашем государстве ничто не делается без пристального ока первого лица, – прокомментировал ситуацию «Салідарнасці» военный эксперт Александр Алесин. – И говорить, что какие-то силовые ведомства могут выйти из-под его контроля и делать что-то самостоятельно, я бы поостерегся. Перевороты в странах с авторитарным правлением происходят, когда силовая верхушка вместе с армией объединяются и решают заменить правящее лицо. Но Лукашенко в этом плане человек очень бдительный.

По словам собеседника, глава Беларуси уже давно уделяет этому вопросу огромное значение.

– Это видно по тому, как он разделил полномочия силового блока между многими конторами – это не только МВД и КГБ, но и служба охраны президента, у которой есть свой аналитический центр. Это и пограничная служба, которая тоже выполняет активные мероприятия. И все эти службы контролируются непосредственно помощником президента – его сыном (Виктором Лукашенко – прим. «С»), – отметил эксперт.

Что касается брутального разгона, то, по мнению Александра Алесина, это было сделано «чрезмерно сильно и жестко для того, чтобы неповадно было».

– Власть просто показала, что она не остановится перед жесткими мерами. Если вброс и был, то власть им воспользовалась, чтобы провести демонстрацию силы – в том числе и для России. Лукашенко показал, что он находится в одной лодке с Путиным, что Беларусь точно также противодействует пятой колонне, как и Россия. Мол, обе страны подвергаются одним и тем же опасностям.

Там они воюют со своими либералами и Навальным – как говорится, мы с тобой одной крови, ты и я. Это как раз не российская задумка и не российский план, а комбинация, чтобы улучшить отношения с Россией. И ведь сработало! Потом произошла апрельская встреча Лукашенко и Путина, где они порешали все вопросы. И отношения после этого улучшились, – подчеркнул собеседник «Салідарнасці».

 
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