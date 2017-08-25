«Учителей унижают. Систему поменяют? Нет. Будут совершенствовать систему унижения»

10 выводов Ярослава Романчука об итогах Республиканского педагогического совета, которыми он поделился в Facebook.

Фото пресс-службы главы государства

«1) Учителей унижают. Такова система. Её поменяют? Нет. Будут совершенствовать. Совершенствовать систему унижения?

2) Учителя бедные. Иногда жалуются. Большинство пришиблены. Состояние хроническое. Обещали больше денег. В бюджете этого года нет. В следующем будет то же самое. Едва ли агробароны и промышленные «генералы» отдадут свою часть бюджетного пирога. Будет учитель требовать повышения зарплаты – ему вмиг объяснят, какой объём работы от выполняет: «…Должна быть такая зарплата, чтобы вам, зная объем работы, который вы выполняете, стыдно было бы ставить вопрос о повышении зарплаты». Калёным стыдом будет выжигать мысли о росте зарплаты.

3) Будущее – за человеческим капиталом, за творцами, за свободой самореализации. Белорусская школьная система – за придатки к машинам, тракторам, станкам и приказам номенклатурных начальников. Это зазубрить, уравнять, подчинить, подогнать под линейку Минобра. Система сама готовила Республиканский педсовет (РПС). Она останется у руля Школы.

4) Профессия учителя превратилась в профессию для случайных людей. Проходной балл в педагогические вузы – ниже плинтуса. Личность педагога втоптана в матрицу номенклатурный промокашки. Поэтому она давно не личность, а работница – многостаночница с неврозами, перегрузками и зияющей дырой в бюджете.

«Если молодой человек, придя из вуза, преподает не хуже, чем отстоявший 25 лет у «станка» учитель-преподаватель, почему мы ему платим копейки?» Потому что система Минобра защищает себя от настоящего человеческого капитала, делая ставку на рутину и муштру.

5) Учителя перегружены. Минобр отчитался, что «принят исчерпывающий перечень школьной документации, вопрос излишней нагрузки снят». Сняли, повесили – и забыли. Типичный бюрократический подход. А учителя как были придатком в отчётам, так и остаются. «Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи». Ненужные вещи на Республиканском педсовете (РПС) никто не отменял.

6) Учителя – в каждой бочке затычки. Контролировать уборку хлеба – учителя. Мобилизовать учеников на с/х работы – учителя. Собрать макулатуру – учителя. Обеспечить подписку на газеты – учителя. Найти деньги на ремонт школы – учителя. Обеспечить заполняемость трибун на спортивных мероприятиях – учителя. Ну, планы по приёмы в пионеры и БРСМ тоже никто с учителей не снимал. Провести выборы и обеспечить идеологически выверенный выбор – учителя. Жалуешься, учитель? Значит, ты не настоящий. Как сказал глава страны, «настоящий учитель никогда бы не пожаловался, если его просят что-то проконтролировать, в том числе уборку». В том числе выборы, как водится.

7) Катастрофа в детсадах: «Катастрофически несправедливо мы относимся к тем, кто работает, прежде всего, в яслях и детских садах. Любыми способами и любыми путями нам надо почти удваивать в будущем году их доходы». Это как зарплата в среднем по стране в BYN1500 в 2018г. Воспитатель, верь, взойдёт она, мечта о лучшей зарплате.

8. Новых учебников нет. Обещают. Это они делать умеют. Обещают лучшую жизнь для предпринимателей, инвесторов, рабочих, пенсионеров, молодежи. Почему учителя должны стоять в стороне от потоков обещаний?

Тем более что они являются трансляторами и усилителями обещаний VIP-номенклатуры. Учителя обещают детям справедливость, честность, процветание и самореализацию. А потом на выпускных плачут, если ещё могут.

9. Дисциплина в школах хромает. Будут подключать милицию. «Где-то нам надо и милицию подключить, чтобы директору школы, учителю, классному руководителю помочь». И ещё дресс-код. Беллегпром уже потирает руки от госзаказа и принуждения к покупке «своего». Право выбора обещают дать. Тоже проходили. Выбирайте между товарами трёх фабрик Беллегпрома.

10. Школа перестала учить. «Дошло до того, что услугами репетитора пользуются даже в начальной школе, не говоря о подготовке к поступлению в вузы». Хочешь знания – плати. К чёрту Конституцию с её пустыми декларациями бесплатности среднего образования.

Бесплатно в школьной системе Беларуси – только место за партой. И всё. Отсидел за партой десять лет – и получай гордость за страну.

На закуску от А. Лукашенко: «Мы вместе должны сделать белорусскую школу лучшей в мире». Со своими макаренками и сухомлинскими, которые создавали винтиков для советской машины. С милицией для обеспечения дисциплины.

С учителями с зарплатой в $ 300 в месяц (и это не для молодых учительниц). С полным подчинением Вертикали Минобра. Обязательными пионерами и БРСМ-овцами. «Шикарным» школьным питанием и приобщением к труду через колхозно-совхозные поля.

Общенациональный перформанс на тему образования закончен. Декорации убрали. Конфетти от пустых обещаний подмели. Номенклатурные начальники минобра облегчённо выдохнули… Пронесло. Их пронесло. Они остались при своём и при своим. А страну продолжает нести. В тартарары невежества, постравды и лженауки.»

«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»