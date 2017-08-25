Мнение: как удешевить коммунальные услуги и не отключать горячую воду каждый год

О том, что происходит в отрасли ЖКХ, «БелГазета» поговорила с директором учреждения «Эффективное управление зданиями» Владимиром Новосядом.

– В сфере жилищных услуг есть определенное лекарство, позволяющее бороться с финансовой нечистоплотностью, коммунальные услуги - это исключительно бюджетная сфера, в которой свои правила.

Вопросы поднимаются главой государства, обсуждаются в правительстве, затем подключается КГК, после чего мы читаем выдержки из судебных заседаний о том, как чиновники распределяют средства.

Но базу для таких возможностей дает монополия, созданная самим государством, и первое, на что должна быть направлена реформа, о которой много и долго говорят, - на борьбу с этой самой монополией.

Как это сделать? Такие схемы отлично работают в Польше, Литве; Украина собирается идти по такому пути. Есть такой термин Unbundling (разукрупнение), когда работу тепло- и электросетей разделяют на три основных составляющих: производство, транспортировка и непосредственно сам покупатель.

Сами сети - муниципальная собственность, но на Западе в эту систему можно попасть в качестве поставщика. Там отсутствует такое понятие, как тариф, все пляшет от себестоимости производства киловатт/часа и гигакалории: собственник выходит непосредственно на рынок, покупает и своими деньгами влияет на стоимость услуг. Поставщика никто не навязывает, все работают в конкурентной среде, и там давно забыли о тарифах. Ведь тариф, по сути, - главная база коррупционной составляющей, поскольку его устанавливает

монополист.

В начале года ведется работа над тарифной политикой по всем услугам в сфере ЖКХ, определяются размеры. Города и районы передают цифры в область, область - в министерства, где определяется стоимость услуг. Соответственно, ты можешь определять размер дотаций, которые по итогам года получаешь себе на счета.

Получается, волноваться вообще не надо: чем хуже работаешь, чем больше убытков себе наносишь, тем большая сумма через дотации тебе возвращается - замкнутый круг. Пока будем работать в рамках этого концепта, с затратным способом ведения дел никакими полумерами не справимся.

– Самая известная летняя проблема ЖКХ - отключение горячей воды в многоквартирных домах на две недели. В Минжилкомхозе объясняют это тем, что у нас, в отличие от Европы, нет системы параллельных магистралей, которая обходится достаточно дорого, и, соответственно, проблему никак решить невозможно…

– Наши теплосети - шведский вариант, никакое ноу-хау мы не используем, но в той же Швеции, да и в других странах воду не отключают, у них нет понятия подготовки к осенне-зимнему периоду. Это вновь можно объяснить тем, что в рамках существующей на Западе системы все трубы находятся на балансе поставщика, он несет за все ответственность, поскольку в случае какой-то аварии именно он получит прямые убытки.

Да, какие-то профилактические работы проводятся, но это все делается без общегосударственного календаря, вывешивания объявлений

и т.д.

Зачем вообще отключать воду, если транзитер на протяжении года все мониторит. От подготовки можно отказаться без всяких «параллельных магистралей»: если правительство, допустим, в следующем году скажет министерству переходить на европейские стандарты, отрасль сразу заработает в другом русле без всяких объяснений, потому как чиновник, что велосипед - куда порулишь, туда он и поедет.

Ничего существенного не изменится, аварий больше не станет, потому что в РУПах, КУПах, ЖЭСах хватает людей, которые знают, чем они занимаются, это только наверху идет пересадка чиновников из кресла в кресла.

«Это не город-спутник, а полная ж…па»