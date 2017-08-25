Короткевич – о неудачной шутке Лукашенко о «детях из пятой колонны»

Свое мнение экс-кандидат в президенты, руководитель кампании «Говори правду», мать школьника Татьяна Короткевич высказала в комментарии Еврорадио.

– Лично меня это высказывание не оскорбляет. Это какая-то такая шутка из прошлого. Мне кажется, что сегодня она просто неактуальна и никак не трогает. Если понимать под пятой колонной людей, которые хотят перемен в стране, то это большинство, 70% просто. А если ты находишься в этом большинстве, то такие слова просто не соответствуют действительности.

Политик уверена, что такое разделение руководителем страны школьников на «настоящих» и «из пятой колонны» никак не отразится на ее сыне — никто его дразнить «пятиколонником» или как-то иначе не будет.

Депутат Палаты представителей и тоже мать Анна Канопацкая напоминает руководителю государства о Конституции.

– А дети у нас что — как-то отличаются? А ничего, что у нас по Конституции равенство всех и всего? И всех форм собственности, и разные мнения разрешены, и толерантность присутствует — президент об этом что, не помнит?