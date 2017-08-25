Под Минском продается причудливый коттедж за $ 800 тысяч

В 5 км от столицы на продажу выставлен дом в «дворцово-замковом стиле» за $ 799 тысяч, сообщает Onliner.by.

Издалека (да и вблизи тоже) коттедж напоминает церковь. Но фигурное строение из красного кирпича — это жилой дом.

Собственник отмечает, что дом строился не для продажи, а продается в связи с переездом семьи в другой город. То есть в дом вложены любовь и душа. Поэтому и стоимость немаленькая — $ 799 тысяч.

Бизнесмен построил под Минском дом, который шокирует соседей. Фотофакт