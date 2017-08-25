«Раньше были дети врагов народа. Теперь дети пятой колонны – и чекист решает, что им надевать»

Лукашенко публично поделил белорусских детей в соответствии с политическими взглядамами их родителей. Байнет отреагировал.

Неоднозначную фразу руководитель страны позволил себе, выступая на Республиканском педсовете, который прошел 24 августа в Минске. В частности, Александр Лукашенко заявил, что школьная форма должна быть удобной «и для детей из пятой колонны, и для наших обычных».

4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу

Также глава государства пошутил, что министру МВД Игорю Шуневичу не стоит «в своей исправительной колонии шить школьную форму».

Фото с сайта stihi.su

Белорусские интернет-пользователи не оценили юмор первого лица страны и отреагировали шквалом критических замечаний. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«Ну вот и деток поделили… Это из пятой колонны, а это правильные детки... В любом демократическом государстве эти слова были бы концом карьеры политика. А в Беларуси зал, наверное, разразился аплодисментами – и правильные дети побежали вручать цветы, на трибуну мавзолея... Боже, храни Беларусь! Дай ума людям и смелости гражданскому обществу!»

«Да сбрей усы и выйди в народ на недельку, только чтобы охрана не знала – и поймешь, кто пятая колонна в этой стране!»

«В советское время были дети врагов народа. Теперь дети пятой колонны – и чекист в кожанке решает, что им надевать».

«Такое шоу, как в многодетной семье с папой-патриархом. Всем: кому пилюлю, кому – пинок, кого по плечу гладит, а кому и розги с постановкой в угол. Это надо записывать и хранить для будущих поколений».

«Видимо дети из пятой колонны это дети обычных трудяг, а "наши" – ну, это его дети и дети депутатов».

«Не знаю, с какой колонны мой ребенок, но он тут учиться не будет. Нельзя его тут оставлять... Забрать дитё и бежать».

«А Коле костюм школьный будет пошит в колонии или министерской мастерской».

«Хоть бы один порядочный человек нашелся на этом заседании, встал, плюнул и вышел! Нет – сидят: слушают, смеются над остротами».

«Он давно уже не отвечает ни за свои слова, ни за поступки. И в этом виноваты мы, что позволяем ему так себя вести и такое говорить».

Лукашенко заявил об унижении учителей. Но по ходу рассуждений вслух запутался