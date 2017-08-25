По просьбе Коли руководитель КГБ привез в семью Лукашенко две винтовки

Во время Республиканского педсовета Александр Лукашенко рассказал об увлечении младшего сына биатлоном.

— Он увидел по телевизору Домрачеву, биатлон и прочее. И начинается вечером: как бы это попробовать, потренироваться, — цитирует главу государства TUT.BY. — Я Вакульчика попросил… Вакульчик, он же был председателем федерации биатлона, сейчас возглавляет попечительский совет, он мне винтовки две привез. Я говорю: ну ладно, давай. Получилось, доволен. Но я бежал впереди, он (сын) следом, я иду с клюшкой, он следом.

Напомним, на Республиканском педсовете также выяснилось, что Коля Лукашенко попросил отца не возвращаться в школах к пятибалльной системе. После этого глава государства решил оставить все как есть.

Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?