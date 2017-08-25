Скандал: Михалков обвинил пресс-секретаря Медведева в «латентной русофобии»

Никита Михалков на заседании попечительского совета Фонда кино заявил, что выходит из его состава из-за разногласий с пресс-секретарем премьер-министра РФ Натальей Тимаковой. Режиссер Станислав Говорухин добавил: «Не мешало бы нам всем надрать задницу».

Как сообщают «Ведомости», режиссер объяснил, что «новый состав совета — это Византия», указав, что после появления в совете Натальи Тимаковой решения в нем принимаются через «телефонное право».

Михалков также заподозрил Тимакову в безответственности и «латентной русофобии», пояснив, что с ее помощью в фонде идут «разрушительные процессы».

Он припомнил коллеге по совету защиту «Ельцин-центра» и поставил ей на вид находящийся сейчас в производстве проект по сценарию Владимира Высоцкого «Венские каникулы», не уточнив, впрочем, суть своих претензий.

Тимакова в ответ заявила, что представляет в совете интересы правительства, а «у попечительского совета очень открытые процедуры», и упрекнула в «византийстве» уже самого режиссера.

Депутат Госдумы и режиссер Станислав Говорухин, также входящий в совет, сообщил «Федерал Пресс», что уход Михалкова — «полезный звоночек». Он сказал, что фонд мог бы «работать получше и поответственнее, так что тут отчасти Михалков прав», и добавил: «Не мешало бы нам всем надрать задницу».

Попечительский совет Фонда кино, в частности, занимается распределением денег, которые государство выделяет на поддержку фильмов, сообщает Медуза.