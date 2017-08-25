Глава государства поддержал интернет-ресурсы «пятой колонны»

«Пусть пишут», – заявил он во время Республиканского педсовета 24 августа, говоря о защите детей от опасной информации в сети.

– Нам надо обратить на это внимание. И правоохранительные органы, и не только. Мы сейчас готовим ряд законопроектов, направленных именно на это. Не в том, чтобы где-то закрыть интернет, какие-то даже сайты и ресурсы «пятой колонны». Нет, пусть пишут. Люди разберутся, – сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Напомним, глава государства также озаботился и «детьми из пятой колонны».

— Надо предложить несколько вариантов этой формы школьной. И чтобы было удобно и для детей из пятой колонны (мы же их не выбросим, это же наши дети), и для наших обычных детей белорусов, настоящих, которые любят нашу родину, — сказал Александр Лукашенко.

4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу