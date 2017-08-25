Как на педсовете прояснилась судьба страны

К Александру Лукашенко в августе вернулось игривое настроение.

После освоения квадроцикла глава государства взялся за образование. На общенациональном педсовете, который в итоге дал фору «Камеди клабу», было озвучено немало сверхценных идей.

Студенты должны «окунуться в г…но», а у школьниц не будут видны «трусишки»

Но знаковым оказалось отклонение от темы мероприятия.

– Дети на селе не то что коровы от быка, козу от коровы отличить не могут — это же катастрофа! Иногда идешь, расстроишься: боже мой, кому страну оставить, кому страну оставить? Корову от козы отличить не могут. Это очень большая проблема.

И резюме:

— Сохраним деревню — сохраним страну, мы ж все оттуда.

Очевидно, что Лукашенко в этот момент вырулил на тему, которая его действительно волнует, и искренне высказался о наболевшем. Собственно, в этой части слова руководителя Беларуси не слишком расходятся с делами, учитывая сколько миллиардов долларов уже безвозвратно вбухано в «возрождение села».

И можно было бы только позавидовать стране, в которой очень большой проблемой считаются пробелы у школьников в зоологии. Не было бы бОльших трудностей, скажут другие. Но…

Полгода назад Александр Лукашенко зародил надежду в неокрепших душах, одобрительно отозвавшись о концепции IT-страны. Это могло означать, что глава государства пересматривает хотя бы некоторые собственные взгляды, отталкиваясь от современных реалий.

Однако вскоре выяснилось, что все осталось на своих местах. Интересы первого лица незыблемы.

И речь ведь не о том, чтобы отказаться от сельского хозяйства в пользу высоких технологий. Достаточно просто правильно расставить приоритеты: в конце концов, страна же как-то должна зарабатывать деньги, которые потом будет тратить на аграрный комплекс.

Но ставка упорно делается на самый надежный способ разориться, которым издавна считается сельское хозяйство. И нужны нам механизаторы, а не программисты. А все эти парки высоких технологий – игрушка для узкого круга.

Можно было бы списать непонимание на то, что Александр Лукашенко – выходец из другой эпохи. Но почему-то Нурсултан Назарбаев, который лет на 15 постарше будет, «везет технологии в Казахстан, просто пичкает ее ими».

Так что, дело не в возрасте. И рассчитывать, что Лукашенко когда-нибудь скорректирует основные векторы развития экономики, едва ли приходится. А это означает, что на педсовете прояснилась судьба не столько отрасли, сколько Беларуси в целом: страна продолжит выполнять любимое упражнение из комплекса производственной гимнастики советских времен под названием «ходьба на месте», пока другие движутся вперед.

Кто на что учился…

«Закабаление Синеокой аграрными баронами выглядит просто пугающим»