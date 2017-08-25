Тарифную ставку первого разряда повысят с 1 сентября

На 6,5% – до 33 рублей.

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, будет повышена с 1 сентября с 31 рубля до 33 рублей.

Об этом говорится в постановлении Совмина от 24 августа.

Напомним, повышение ставки первого разряда анонсировал Андрей Кобяков 22 августа на совещании у Александра Лукашенко.

Пол мнению экономиста Бориса Желибы, «никаких экономических оснований для повышения ставки нет».

– Все это делается, чтобы выйти на 500-долларовую зарплату к концу года, – отметил он, добавив, что, несмотря на это, «как работали люди за еду – так оно и останется».