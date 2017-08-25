Возможен ли заговор силовиков против Лукашенко?

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников прокомментировал Naviny.by доклад, в котором говорится, что во время протестов весной этого года КГБ и МВД дезинформировали Александра Лукашенко.

– Здесь надо понимать, что силовые структуры не играют самостоятельной роли в системе белорусской власти. Лукашенко в принципе не терпит потенциально альтернативных центров принятия решений, — сказал Андрей Поротников.

Глава государства для надежности обеспечил дублирование основных функций силовых структур и идущих от них информационных потоков. Поэтому «попытка какого-то ведомства играть в свою игру тут же будет раскрыта другой структурой».

В Беларуси силовики различных ведомств разобщены, у них нет чувства корпоративной солидарности. Поэтому невозможны и «заговоры, перевороты в духе латиноамериканских режимов 60-70-х годов», резюмировал Поротников.