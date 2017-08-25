В Барановичах судят «смотрящего за городом»

В мае 2017 года белорусские СМИ сообщили о громком задержании в Барановичах «смотрящего за городом». Милиция эту информацию не опровергала.

Intex-press побывала на судебных заседаниях по этому делу и узнала, в чем обвиняют местного «криминального авторитета», кто пострадал от его действий и почему «смотрящий» и его знакомые считают, что «под него просто копают».

На скамье подсудимых – 29-летний житель Барановичей и двое его товарищей. Всех троих обвиняют в хулиганстве, а двоих еще и в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудников милиции.

В ходе судебного заседания 22 августа стало известно, что 29-летний «смотрящий за городом», которого зовут Сергей, уже привлекался к уголовной ответственности. В 2005 году, когда он был еще несовершеннолетним, его судили за хулиганство, в 2007 году – за разбой и грабеж.

Двое его товарищей – Валентин и Андрей – ранее не судимы. Все трое разведены.

В деле три эпизода – скандал в кафе «Дон Жуан», драка в баре «Микс» и потасовка с таксистом. Первый случай произошел еще в 2015 году, остальные – в 2017-м.

«Я в шоке от таких показаний»

Первый эпизод произошел в сентябре 2015 года. Компания молодых людей, среди которых был и тот самый «смотрящий за городом» Сергей, отдыхала в кафе «Дон Жуан». Мужчина, работавший в то время в этом кафе менеджером, на суде рассказал, что отдыхающие расположились в беседке на улице, сделали заказ – горячее, алкоголь. Через некоторое время официантка принесла молодым людям счет, но Сергей, делавший заказ, сказал, что рассчитываться не будет, и со словами «я потом разберусь» попросил официантку вернуть счет обратно менеджеру.

– Я пошел к ним сам и сказал, что надо рассчитаться. Но обвиняемый выбросил счет и в свой адрес я услышал одни маты, – рассказал на суде бывший менеджер кафе. – Я отошел и сказал официантке не обслуживать их больше.

По словам мужчины, Сергей часто бывал в этом кафе и случаи, когда он не рассчитывался за заказ, были не раз.

– Я докладывал об этом владельцу кафе, но у него с обвиняемым были приятельские отношения, и на мои жалобы он никак не реагировал, – рассказал бывший менеджер. – А недостачу я оплачивал из своего кармана.

Бывший работник кафе на суде утверждал, что из-за неадекватного поведения подсудимого в кафе часто возникали драки, но сделать ничего было нельзя: «и хозяин кафе, и многие другие люди говорили, что он – смотрящий за городом и у него свой общак».

По словам бывшего менеджера, после того, как компанию отказались обслуживать дальше, подсудимый «начал себя неадекватно вести», схватил нож и стал ему угрожать. Ситуация разрешилась тем, что кто-то из компании подсудимого забрал у него нож.

У обвиняемого Сергея своя точка зрения по поводу произошедшего. По его словам, в тот день он сам направился к официантке, чтобы оплатить заказ. Когда ему предоставили счет, он пересчитал сумму и пришел к выводу, что его обсчитали.

– В этом кафе такое не раз бывало. Я бросил чек в официантку, вышел на террасу покурить, а менеджер стал выяснять со мной отношения, – рассказал на суде обвиняемый. – Я не отрицаю, что махал руками, кричал, но никаких ножей у меня не было.

Потом, по словам Сергея, парни, которые были с ним, забрали его в беседку, и они «продолжили выпивать». Когда им принесли новый счет (после перерасчета), они его сразу оплатили.

– Я в шоке от таких показаний, – сказал обвиняемый и добавил, что он часто бывал в «Дон Жуане», но за заказы рассчитывался максимум на следующий день, и «все всегда происходило тихо и мирно».

«Пшикнул мне в лицо из баллончика и убежал»

Вторая история с участием «смотрящего за городом» произошла в марте 2017 года. По материалам дела, подсудимый Сергей схватил за шею таксиста и стал ему угрожать за то, что тот отказался везти большую компанию. Пассажиров было пятеро, а перевозить можно четверых.

– Мне поступил заказ к кафе «Дождь». Когда я подъехал, в машину сели два человека, потом подошли еще несколько, – рассказал на суде таксист.

Когда водитель сказал, что не повезет пятерых человек, компания стала его уговаривать: обещала оплатить штраф, если авто остановит ГАИ, уверяла, что ехать надо совсем немного, а один пассажир скоро выйдет.

– Потом мне стали говорить, что у них связи, что двое пассажиров – это работник МЧС и бывший сотрудник милиции, и я решил поехать, – рассказал на суде таксист.

Через какое-то время, когда водитель понял, что «лишний» пассажир выходить из авто не собирается, а компания вдруг закомандовала ехать на заправку, он остановил машину.

– Тогда обвиняемый (он сидел на переднем сиденье) сказал, что, если я не поеду, меня выбросят из машины, и схватил меня за шею. Я достал из кармана баллончик, направил струю ему в лицо и стал убегать, – рассказал таксист.

Скрываясь от пассажиров, мужчина вызвал милицию и позвонил своему брату, вместе с которым он через какое-то время вернулся к оставленной машине такси.

Из пассажиров к тому времени, по его словам, там осталось только двое – те, которые представились сотрудником МЧС и бывшим милиционером.

– Они сказали, что не в курсе того, кем были остальные пассажиры, – рассказал таксист.

Из машины исчезли ключи, и таксисту пришлось вызывать эвакуатор, чтобы доставить машину на стоянку.

Подсудимый Сергей на суде утверждал, что лишь оскорблял таксиста, когда тот отказался ехать дальше, но за шею его не хватал и не угрожал.

– Мы проехали метров двести, тут он останавливается и говорит, что дальше не поедет, – рассказал он. – Когда я повернулся и попросил одного из пассажиров выйти, таксист ни с того ни с сего пшикнул мне в лицо из баллончика и убежал.

«Кричали про 90-е, про смотрящего»

Третий случай произошел тоже в марте 2017 года – в кафе «Микс». Всех подсудимых обвиняют в том, что они избили двух ранее незнакомых им посетителей бара, а двоих – еще и в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудников милиции.

– Я увидел, что около нашего столика стоят несколько человек и почему-то суетятся около моего брата, – рассказал один из пострадавших на суде. – Когда я встал спросить, в чем дело, получил удар в лицо. Когда спросил, за что, мне еще добавили.

Потерпевший «отключился», а когда пришел в себя, увидел, что его брат тоже весь в крови.

– Когда эти парни компанией подошли к нашему столу, они что-то кричали про 90-е, про смотрящего, – рассказала на суде девушка, отдыхавшая вместе с пострадавшими. – А потом началось непонятно что.

Всю вину за нанесение ударов берет на себя один из подсудимых – Валентин. По его словам, конфликт с потерпевшими произошел из-за того, что один из них приставал к гражданской жене Сергея.

– Яна мне пожаловалась, что он ее домогается. Когда я его попросил не трогать ее больше, он меня послал, и я его ударил, – рассказал на суде обвиняемый. – Второй тоже мне грубил.

Остальные подсудимые – Сергей и Андрей – утверждают, что пострадавших они не били.

Подсудимые также отрицают то, что во время этого конфликта они оказывали сопротивление сотрудникам милиции.

Милиционер, прибывший со своими коллегами на вызов в кафе «Микс», на суде заявил, что один из обвиняемых несколько раз толкнул его, а второй через некоторое время обхватил сзади руками.

– Я просто поскользнулся и, чтобы не упасть, схватился за него, – говорит товарищ «смотрящего».

А сам Сергей утверждал, что не обхватывал милиционера, а лишь случайно задел его, когда они шли по узкому проходу кафе.

«Мой брат не святой, но под него просто «копают»

Так называемый «смотрящий за городом» считает, что «шестой отдел» просто копает под него» из-за личной неприязни со стороны одного из сотрудников, а потерпевшие – оговаривают. Такой точки зрения придерживается и его сестра.

– Один из сотрудников ГУБОП ухаживал за гражданской женой Сергея, но она ему отказала, вот он сейчас и пытается его посадить, – сказала она корреспонденту Intex-press. – Мой брат не святой, но под него просто «копают».

Сама Яна, гражданская жена Сергея, на суде заявила, что один из сотрудников «шестого отдела» действительно еще несколько лет назад «проявлял к ней интерес», но она не отвечала взаимностью. После задержания Сергея этот сотрудник, по словам девушки, пытался ее запугивать и просил дать показания против «смотрящего».

– Он уговаривал сказать, что Сергей душил таксиста, что он избивал людей в «Миксе», – рассказала на суде девушка. – Он говорил, что, если я так не сделаю, он оставит меня без ребенка. Но я отказалась и рассказывала следователю все так, как было.