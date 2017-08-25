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В мире
25.08.2017
zona.media
После нападения умер участник дежурств на месте убийства Немцова

Активист Иван Скрипниченко, который участвовал в дежурствах на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, умер через несколько дней после нападения во время дежурства.

Об этом сообщил «Медиазоне» активист Андрей Маргулев.

По его словам, вечером 15 августа к Скрипниченко на мосту подошел неизвестный мужчина и попытался заговорить; активист отвернулся, и мужчина ударил его кулаком в нос. Как передает сайт Ильи Варламова, другие активисты говорили, что нападавший крикнул Скрипниченко: «Ты что, Путина не любишь?»

В НИИ имени Склифосовского Скрипниченко диагностировали перелом носа. После осмотра его выписали, но через несколько дней он снова лег в больницу «для исправления последствий перелома».

«23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба», — цитирует Маргулева «Медиазона».

Участники дежурств на месте убийства Бориса Немцова охраняют народный мемориал в его память — власти Москвы регулярно убирают с моста цветы и другие символы. Активисты выступают за то, чтобы узаконить мемориал. На ютьюбе есть видео, на котором Иван Скрипниченко рассказывает, как сотрудники «Гормоста» убрали цветы в ночь на 1 мая.

 
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