Улучшат ли иностранные туристы алкогольную статистику белорусов?

Что нужно сделать, чтобы сократить реальные объемы употребляемого спиртного?

Из объема потребления спиртных напитков в Беларуси начнут исключать выпитое иностранными туристами. Изменения в методике расчета объема потребления алкогольных напитков содержатся в постановлении Национального статистического комитета № 97.

— При расчете объема потребления алкогольных напитков в натуральном выражении осуществляется экспертная оценка объема туристического потребления алкогольных напитков, относящегося к въездному туризму, рассчитанного в соответствии с международными рекомендациями в области статистики туризма, величина которого исключается из объема потребления алкогольных напитков в натуральном выражении, — говорится в документе.

Много ли пьют иностранцы в Беларуси? Руководитель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова считает, что по соотношению цены и качества спиртного Беларусь уступает соседней Украине.

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