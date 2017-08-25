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Лица
25.08.2017
Cosmopolitan
Разоблачение первой леди: что с собой делает Меланья Трамп, и где «накосячил» хирург

Если верить опросам общественного мнения, именно Меланью Трамп многие считают самой красивой и сексуальной первой леди в истории.

В своих интервью миссис Трамп говорит, что своей красотой и молодостью она обязана правильному питанию, здоровому образу жизни и грамотному уходу. Но многие уверены: первая леди чего-то не договаривает.

Мы спросили у эксперта, какие процедуры делала Меланья Трамп и сколько стоит красота первой леди США.

Маммопластика

«Очевидно, что Меланья увеличивала грудь. Для того чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на фотографии миссис Трамп в юности: бюст значительно меньше и другой формы. Думаю, Меланья прибегла к маммопластике после рождения детей. Нельзя не отметить высококлассную работу хирурга: анатомические импланты выглядят очень натурально».

Блефаропластика

«Думаю, своим необычным разрезом глаз первая леди обязана пластическому хирургу. Тут я бы предположила сразу две операции: коррекция наружного уголка глаз при помощи кантопексии и блефароспластика нижнего века».

Ринопластика

«Над аккуратным носиком Меланьи явно поработал профессионал. И я осмелюсь предположить, что первая леди США сделала ринопластику как минимум дважды.

Ведь, если посмотреть на фото Миссис Трамп разных лет, легко увидеть, что ее нос видоизменялся несколько раз. Сначала ушла «горбинка», затем спинка стала более тонкой…

…а сейчас и кончик носа стал сильно короче».

Круговая подтяжка

«Для своего возраста Меланья Трамп имеет очень четкий и подтянутый контур лица. Это наводит меня на мысль о проделанной круговой подтяжке нижней части лица. А чтобы лицо и дальше «не провисало», миссис Трамп прибегает к нитевым технологиям».

Пластика лба

«Думаю, не обошлось и без эндоскопической подтяжки лба. Эта процедура очень популярна у голливудских звезд, ведь после нее брови всегда немного приподняты, а взгляд кажется более открытым».

Пластика скул

«И снова вернусь к «фирменному прищуру» Меланьи. Думаю, что тут не обошлось без инъекций гиалуроновой кислоты в область скул. Вот тут хирург «накосячил»: ввел слишком много филлера, за счет чего скулы поднялись слишком высоко, а глаза сузились. Если я права, то через какое-то время эффект от них пройдет, мимика восстановится.

Но есть вероятность, что дело не в филлерах, а скуловых имплантах. Тогда все серьезнее, ведь избавиться от них будет совсем непросто».

Инъекции красоты

«В одном из интервью Меланья заявила: «Я ничего с собой не делала. Многие говорят, что я постоянно хожу на процедуры для лица, но это не так. Просто веду здоровый образ жизни, забочусь о лице и теле. Я против ботокса, против инъекций. Думаю, они разрушают кожу и нервы. Буду стареть красиво, как моя мама».

Вот тут Меланья определенно лукавит. Думаю, инъекции ботулотоксина — обязательная часть бьюти-программы миссис Трамп. Иначе как объяснить отсутствие морщин в 48 лет?»

Что не так между Дональдом и Меланьей Трамп

 
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