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Спорт
24.08.2017
Михаил Миронович
«Бриллиант» вывел БАТЭ в Лигу Европы

24 августа борисовский БАТЭ провел ответный матч плей-офф Лиги Европы 2017/18.

После того, как украинская «Александрия» увезла из Беларуси ничью 1:1, именно она считалась фаворитом противостояния (по крайней мере, по раскладкам букмекеров). И первый тайм второй игры проходил с преимуществом хозяев, которое в итоге вылилось в гол с одиннадцатиметрового.

После перерыва БАТЭ перехватил инициативу. Однако время шло, а счет на табло не менялся…

Мирко Иванич – самое дорогое приобретение БАТЭ за всю историю клуба. Борисовчане купили полузащитника у сербской «Войводины» в начале 2016 года за миллион евро. По этой причине команде Мирко сразу получил шутливое прозвище «Бриллиант».

Однако перспективный футболист долго раскачивался в Беларуси. Иванич впечатлял лишь фрагментами, и тогда становилось ясно, что потенциал игрока высок. Вот только все не без оснований ждали от Мирко большего. Гораздо большего.

И этот день настал. В течение трех минут молодой серб перевернул ход противостояния БАТЭ и «Александрии». Сначала полузащитник, удачно распорядившись пасом своего соотечественника Неманьи Милуновича, сравнял счет. А затем Мирко Иванич откликнулся на навес Игоря Стасевича и вывел борисовчан вперед.

От такого удара хозяева уже не оправились. А Иванич наконец-то окупил свой трансфер, выведя белорусский клуб в Лигу Европы.

Александрия (Александрия, Украина) – БАТЭ (Борисов, Беларусь) – 1:2 (Грицук, 34, с пенальти – Иванич, 70, 73). Первый матч – 1:1

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 25 августа.

 
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