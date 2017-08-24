В Минске согласовали перемирие в Донбассе

На переговорах в Минске согласовали новую дату перемирия в Донбассе: оно должно начаться с 25 августа. Других прорывов на переговорах не случилось.

— Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что «школьное» перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно, — заявил журналистам по окончании переговоров представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Других договоренностей по итогам заседания контактной группы достичь не удалось. ​

Объявленное перемирие — одиннадцатое за последние годы, однако ни одно из них долго не продержалось, напомнила в Facebook Ирина Геращенко, представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам.

С начала этого года в Минске удавалось согласовать три перемирия, последнее, «хлебное» для сбора урожая, в июне этого года. Однако и оно не продержалось. По мнению Геращенко, новое перемирие может стать успешным, так, решительную поддержку ему 22 августа выразили лидеры «нормандской четверки».

— Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение ​контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года, — говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, опубликованном на сайте Кремля. ​

Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации на благо всего гражданского населения Донбасса.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что впервые о режиме тишины в преддверии учебного года стороны договорились два года назад, и тогда это перемирие продержалось около шести недель.