Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минске согласовали перемирие в Донбассе
Парни, которые обвинили ОМОН в избиении, оштрафованы
Amnesty International призывает белорусские власти освободить узника совести Дмитрия Полиенко
Министр образования предлагает отменить вступительные экзамены в гимназию
Мингорисполком засекретил имена людей, которые запрещают концерты
Программист: «Хватит завидовать нашим зарплатам!»
Белстат отчитался о росте средней зарплаты белорусов
Глава государства: студенты должны «окунуться в г…но», а у школьниц не будут видны «трусишки»
Элита Северной Кореи играет в белорусскую игру World of Tanks
Признание: Лукашенко стоял на учете в комнате милиции
Белорусские добровольцы на параде в Киеве. Фотофакт
В вузах и школах напряглись после заявлений Лукашенко и Карпенко
Витебщину захлестнула странная волна смертельных падений людей из многоэтажек
Глава государства рассказал, как «наклонить» школьников к жизни
«Дождь» обнаружил в Выборге новую «дачу Путина»
Подозреваемый в убийстве украинского школьника комбат «ДНР» сбежал от журналистов
В школе Коли Лукашенко занятия будут начинаться в 9.00
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
10 ответов на 10 вопросов Лукашенко
Бизнесмен построил под Минском дом, который шокирует соседей. Фотофакт
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Сколько могут стоить учения «Запад 2017». Инфографика
«Для Лукашенко номенклатура – расстрельная команда»
Цитата дня. Как Лукашенко с борщевиком борется
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
Топ-менеджер: «Назарбаев действительно имеет поддержку 85% населения – я в это верю. В Беларуси такого нет»
Нарушено обещание Лукашенко: «коммуналка» вырастет почти на четверть
Поляк опередил белоруса со средней зарплатой в три раза: «Зато у нас битва за урожай. А поляки молодцы»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»
Лукашенко в белом прибыл на «поле Президента», где пересел с квадроцикла на комбайн
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
24.08.2017
РБК
В Минске согласовали перемирие в Донбассе

На переговорах в Минске согласовали новую дату перемирия в Донбассе: оно должно начаться с 25 августа. Других прорывов на переговорах не случилось.

— Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что «школьное» перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно, — заявил журналистам по окончании переговоров представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Других договоренностей по итогам заседания контактной группы достичь не удалось. ​

Объявленное перемирие — одиннадцатое за последние годы, однако ни одно из них долго не продержалось, напомнила в Facebook Ирина Геращенко, представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам.

С начала этого года в Минске удавалось согласовать три перемирия, последнее, «хлебное» для сбора урожая, в июне этого года. Однако и оно не продержалось. По мнению Геращенко, новое перемирие может стать успешным, так, решительную поддержку ему 22 августа выразили лидеры «нормандской четверки».

— Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение ​контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года, — говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, опубликованном на сайте Кремля. ​

Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации на благо всего гражданского населения Донбасса.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что впервые о режиме тишины в преддверии учебного года стороны договорились два года назад, и тогда это перемирие продержалось около шести недель.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Невзоров прошелся по белорусскому спецназу
Отдых на украинском курорте Коблево: стоит ли оно того?
«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»
Нацбанк снижает ставку рефинансирования до уровня 2010 года. Почему это важно?
Белорусский оппозиционер о визите в Россию: «Совсем другая атмосфера, чем даже пять лет назад»
Лукашенко заявил об унижении учителей. Но по ходу рассуждений вслух запутался
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY