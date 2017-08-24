Положа руку на сердце: у кого есть уверенность, что белорусская армия будет защищать белорусский суверенитет, если Россия вдруг решит, что здесь, у нас, тоже обижают русских?

В столице Украины состоялся парад в честь 26-й годовщины независимости Украины. Почему украинский парад вызывает комок в горле, а белорусский – горькую иронию?

Во-первых. Парад в Киеве проходил действительно торжественно. А это значит, сдержанно, как то подобает государственному празднику. Без кича в виде сеялок-веялок-живых пирамид из студентов и студенток и торжественного провоза унитазов как высшего достижения отечественной промышленности.

Во-вторых. Украинский парад это было не просто передвижение чеканящих шаг шеренг. Это был парад, наполненный смыслом. На нем получали золотые звезды новые Герои Украины. Торжественно, на глазах у всей страны.

На нем получали знамена и названия войсковые подразделения. Имени короля Данила, имени Черных запорожцев... Украинские названия, украинские герои. Как слава нации, гордость нации, эстафета мужества и патриотизма, идущая через века…

В Беларуси такой практики просто нет. У нас Героями Беларуси становятся в тиши кабинетов. У нас зачем-то есть Венская десантная бригада, Новгородская, Тильзитский полк… Но нет войсковых подразделений имени Давыда Городенского, князя Витовта, Михала Глинского, Константина Острожского, Тадеуша Костюшко…

Третье. Положа руку на сердце: у кого есть уверенность, что белорусская армия будет защищать белорусский суверенитет, если Россия вдруг решит, что здесь, у нас, тоже обижают русских? Если бы случилось нечто подобное тому, что произошло в Крыму или на Донбассе?

Ни у кого такой уверенности нет. Есть только надежда.

А вот на параде в Киеве строевым шагом шли те, кто уже четко определился, на чьей он стороне, и какую родину готов защищать. Шла армия, которая тяжело, с кровью и большими потерями избавилась от предателей.

Нашей армии, чтобы понять, кто есть кто, не надо ждать своего Донбасса. Чтобы выявить потенциальных предателей надо перевести силовые структуры на национальный белорусский язык. Все, кто не понимает, зачем это делается; все, кто не поддержит, запротестует, воспротивится – потенциальные предатели и есть.

Четвертое. У Украины очень красивый гимн. У Украины очень красивый флаг. Гимн, который хочется петь. Флаг, который хочется защищать. У белорусов такие символы отобрали.

И давно понятно, что нужно вернуть. Потому что без «Погони», без национального бело-красно-белого флага, без идущего от сердца «Жыве Беларусь!» мы манкурты, трава при дороге разных империй.

Без всего этого у нас нет идеи, которая может объединять.

«Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых», – сказал сегодня в речи на параде Петр Порошенко.

Так вот, белорусские парады в лучшем случае демонстрируют потенциал мужества, украинский парад продемонстрировал потенциал непобедимости. А это огромная разница!

Ну и пятое. Президент Украины в речи на параде четко обозначает курс, куда ведет свое государство — в Евросоюз и НАТО.

Куда Лукашенко ведет Беларусь?.. Он и сам не знает. Просто ведет – от парада до парада.