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Общество
24.08.2017
Алена Антонова
Как Лукашенко спецназ яблоками кормил

На республиканском педсовете глава государства поведал, как спецназ помог ему посадить яблоневый сад.

По словам Александра Лукашенко, когда он переехал в резиденцию в Дрозды, его поразила пустующая земля.

— Сейчас (если вас отвезти туда, вы ахнете), там нет ни одного клочка свободного. Там сады, арбузы, картошка, теплица, свекла, подсолнечника разные сорта. Мы возделываем, чтобы проверить, как это будет у нас расти, — цитирует президента TUT.BY.

Первый сад в Дроздах Александр Лукашенко посадил со спецназовцами МВД.

— Я их пригласил: «Ребята, давайте сами яблони здесь посадим с таким условием: мне надо на зиму два ведра этих яблок (я найду, где взять, но тем не менее), а все остальное — ваше. В прошлом году я сказал тем, кто собирал яблоки, когда у меня спросили, что делать: «У нас же есть договор с ребятами». Не знаю, передали вам эти яблоки или нет, — обратился Александр Лукашенко к министру внутренних дел Игорю Шуневичу. —  Но я всегда говорю: «Это они тогда посадили этот сад, я только пальцем показывал, что делать. Лет 15−17 я им передаю эти яблоки. А пока они служили — это год, полтора еще — они приезжали ко мне и снимали сами эти яблоки, заготавливали для себя.

— Люди до весны кушали, — подтвердил присутствующий в зале министр внутренних дел.

— Видите, до сих пор традиция сохраняется, я очень рад, — сказал Лукашенко.

На дискуссионной площадке talks.byпользователи удивляются: оказывается, МВД не только людей, а еще и яблоки сажает.

Некоторые обеспокоились безопасностью страны.

«Что можно узнать о белорусском спецназе? 1. Ломают головой кирпичи. 2. Рвут руками лягушек и ужей. 3. Сажают яблони в Дроздах».

На форуме предлагают отправить спецназ в колхозы — на картошку и бураки, а еще на фермы — коров доить.

«Зачем это всё обсуждать на педсовете? — недоумевает Anton__puh. — Учителям интересны его яблоки и арбузы? Уверен, их интересует рост заработной платы, реформа средней школы. И чтобы больше не посылали ходить по квартирам — искать тунеядцев».

«Огородных дел мастер, похоже, основное время уделяет своему хобби, а руководство страной второстепенно, если выпадет на это время между созреванием арбузов и сбором картошки, — заметил один из участников дискуссии. — А спецназ, сажающий в Дроздах яблони, — это как солдаты, которые работают на строительстве коттеджа генералу. Кстати, если к дорогому квадроциклу прикрутить плуг, можно всю президенцию перепахать».

 

 
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