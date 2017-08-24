Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минске согласовали перемирие в Донбассе
Парни, которые обвинили ОМОН в избиении, оштрафованы
Amnesty International призывает белорусские власти освободить узника совести Дмитрия Полиенко
Министр образования предлагает отменить вступительные экзамены в гимназию
Мингорисполком засекретил имена людей, которые запрещают концерты
Программист: «Хватит завидовать нашим зарплатам!»
Белстат отчитался о росте средней зарплаты белорусов
Глава государства: студенты должны «окунуться в г…но», а у школьниц не будут видны «трусишки»
Элита Северной Кореи играет в белорусскую игру World of Tanks
Признание: Лукашенко стоял на учете в комнате милиции
Белорусские добровольцы на параде в Киеве. Фотофакт
В вузах и школах напряглись после заявлений Лукашенко и Карпенко
Витебщину захлестнула странная волна смертельных падений людей из многоэтажек
Глава государства рассказал, как «наклонить» школьников к жизни
«Дождь» обнаружил в Выборге новую «дачу Путина»
Подозреваемый в убийстве украинского школьника комбат «ДНР» сбежал от журналистов
В школе Коли Лукашенко занятия будут начинаться в 9.00
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
10 ответов на 10 вопросов Лукашенко
Бизнесмен построил под Минском дом, который шокирует соседей. Фотофакт
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Сколько могут стоить учения «Запад 2017». Инфографика
«Для Лукашенко номенклатура – расстрельная команда»
Цитата дня. Как Лукашенко с борщевиком борется
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
Топ-менеджер: «Назарбаев действительно имеет поддержку 85% населения – я в это верю. В Беларуси такого нет»
Нарушено обещание Лукашенко: «коммуналка» вырастет почти на четверть
Поляк опередил белоруса со средней зарплатой в три раза: «Зато у нас битва за урожай. А поляки молодцы»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»
Лукашенко в белом прибыл на «поле Президента», где пересел с квадроцикла на комбайн
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
24.08.2017
Amnesty International призывает белорусские власти освободить узника совести Дмитрия Полиенко

Международная правозащитная организация считает, что Дмитрий Полиенко стал жертвой преследования со стороны властей из-за его мирной деятельности и, следовательно, является узником совести.

Amnesty International призывает белорусские власти немедленно и безусловно освободить узника совести Дмитрия Полиенко, лишенного свободы исключительно за мирное осуществление своих прав на свободу слова и свободу мирных собраний, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дмитрий Полиенко отбывает два года тюремного заключения в Бобруйске, около 100 км к юго-востоку от Минска. Полиенко останется в заключении до октября 2018 года, и его приговор не может быть обжалован.

12 октября 2016 года суд Центрального района г. Минска признал Дмитрия Полиенко виновным в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов», в соответствии со статьей 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвинения связаны с велопробегом, который состоялся в Минске 29 апреля 2016 года с целью мирного протеста против ограничений прав велосипедистов. В пробеге приняли участие около 35 велосипедистов.

По информации правозащитных организаций, которые наблюдали за мероприятием, вскоре после его начала сотрудники милиции пытались остановить пробег, используя ненужную и чрезмерную силу против его участников. Ряд велосипедистов были брошены в милицейскую машину, где, как они утверждают, их избивали и заставляли лежать на полу, при этом их велосипеды бросили им на спины и заставили лежать вплоть до прибытия в отделение милиции.

Дмитрия Полиенко обвинили в том, что он порвал куртку сотруднику милиции. Он был единственным участником пробега, против которого было возбуждено уголовное дело. До суда, который состоялся в октябре 2016 года, он в течение пяти месяцев находился в заключении. В ходе судебного процесса сотрудник милиции признал, что он не уверен, что его куртку действительно порвал Дмитрий Полиенко, а другие свидетели не смогли дать против него показания.

Незадолго до суда ему было предъявлено дополнительное обвинение в «изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов порнографического характера» в соответствии со статьей 343, частью 2, Уголовного кодекса.

Это обвинение связано со ссылкой, которую, по обвинению, Дмитрий Полиенко разместил на одной из своих страниц в социальных сетях три года назад. Ссылка касалась трансляции порнографии на одном из белорусских телеканалов. Телережиссер телеканала впоследствии был обвинен и осужден, но видео порнографического материала стало вирусным.

Активиста Дмитрия Полиенко признали политзаключенным

Дмитрий Полиенко был признан виновным по обеим статьям и был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Дмитрий Полиенко обжаловал решение в Минском городском суде, но отсроченный приговор был оставлен в силе 27 декабря 2016 года.

10 и 20 марта 2017 года Дмитрий Полиенко был приговорен к административным арестам сроком на семь и пятнадцать суток, соответственно. Первый административный арест связан с судебным разбирательством, на котором Дмитрий Полиенко присутствовал в качестве наблюдателя.

Во время оглашения приговора он и другие наблюдатели кричали «Позор!», за что суд обвинил его в соответствии со статьями 17.1 и 23.4 КоАП Беларуси («мелкое хулиганство» и «неподчинение законным требованиям сотрудников милиции» соответственно).

Второй административный арест связан с мирной акцией протеста, которая прошла 25 февраля против строительства бизнес-центра в Минске. Ему было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 23.34, частью 3, административного кодекса Беларуси («организация или участие в несанкционированных массовых мероприятиях»). Он не был освобожден по отбытии второго приговора. Вместо этого, его содержание под стражей было продлено еще на 10 суток по основаниям, которые не были публично обнародованы.

Власти утверждали, что Дмитрий Полиенко нарушил условия отбывания отсроченного приговора, что было связано в том числе с двумя административными арестами, упомянутыми выше.

7 апреля 2017 года суд Заводского района г. Минска отменил отсрочку приговора на два года, который в итоге вступил в силу. Учитывая время, которое Дмитрий Полиенко уже провел в заключении, он должен был отбыть в заключении 18 месяцев и три дня.

Amnesty International проанализировала каждый из вышеупомянутых случаев и считает, что все обвинения против Дмитрия Полиенко вытекают из мирного осуществления им своих прав на свободу слова и мирных собраний.

Организация считает, что Дмитрий Полиенко стал жертвой преследования со стороны властей из-за его мирной деятельности и, следовательно, является узником совести. Amnesty International призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить его.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Невзоров прошелся по белорусскому спецназу
Отдых на украинском курорте Коблево: стоит ли оно того?
«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»
Нацбанк снижает ставку рефинансирования до уровня 2010 года. Почему это важно?
Белорусский оппозиционер о визите в Россию: «Совсем другая атмосфера, чем даже пять лет назад»
Лукашенко заявил об унижении учителей. Но по ходу рассуждений вслух запутался
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY