Министр образования предлагает отменить вступительные экзамены в гимназию

Во время Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко высказал идею, что экзамены в 5-й класс в гимназию можно отменить.

Дети смогут ходить в школу или гимназию по прописке, а уже после 9-го класса будут выбирать: сдавать экзамен в гимназический класс или сразу по аттестату поступать в средние специальные учебные заведения.

Сейчас, чтобы поступить в гимназию, ребенок после 4-го класса должен сдать три экзамена: по математике, русскому и белорусскому языкам. При зачислении учитываются не только оценки по вступительным экзаменам, а также годовые оценки по этим предметам. В Министерстве образования задумались над тем, что пора эту систему изменить.

— К примеру, стоит гимназия в микрорайоне, дети пришли в первый класс, отучились 4 года, в результате ученик сдал все экзамены на «9» и не поступил в пятый класс. Что делать с этим ребенком? Родители приходят и говорят: «Так что мне теперь его возить за три квартала?». Согласитесь, если это произойдет после 9 класса, то не составит труда ребенку сесть в автобус и поехать в школу, — рассказывает TUT.BY министр образования Игорь Карпенко. — Мы должны всем дать одинаковые стартовые возможности и отрегулировать все соответствующим образом.

Выходит, что в первый класс гимназии дети будут идти по прописке и оставаться в учреждении образования до 9-го класса. На вопрос о том, что уровень преподавания в обычных школах и гимназиях разный, министр ответил:

— Как правило, углубленно предметы изучают на 3 ступени образования. Сейчас в гимназии и школе все уравняли, даже по математике одинаковое количество часов. Единственное, на один час больше иностранного языка, но это можно уравнять факультативами. Думаю, это решаемые проблемы, если мы говорим о равнодоступности общего среднего образования. Поэтому гимназия будет реализовывать программу начального образования, программу базового образования, а уже о повышенном, о гимназическом уровне, о статусности профилей мы должны вести речь на более высокой ступени. То есть на третьей ступени, это 9−11 классы. Пока мы со специалистами должны отработать эти механизмы, это не значит, что уже сегодня отменены экзамены в гимназию, нужно постараться в следующем году с этим вопросом определиться. И чтобы дети не получали стрессовую ситуацию, а спокойно учились, а уже после 9-го класса осознанно делали выбор.

По мнению Игоря Карпенко, после 9-го класса школьник может сделать осознанный выбор. Если он захочет стать учеником гимназии, придется сдать экзамен. Если выберет другой путь и решит поступать в среднее специальное учебное заведение, то, возможно, будет зачислен сразу по баллу аттестата без дополнительных испытаний.