Мингорисполком засекретил имена людей, которые запрещают концерты

Экономический суд отказал Сергею Будкину, который пытался оспорить решение главного управления идеологической работы Мингорисполкома.

Столичные идеологи отказались дать разрешение на сольный концерт лидера группы Dzieciuki Алеся Денисова, сославшись на «низкий художественный уровень исполнения». Выступление с программой «Кароткая гісторыя Беларусі» на стихи поэта, члена Союза писателей Алеся Чобота должно былы состояться 16 сентября. Чиновники вместе с заявлением на выдачу разрешения на мероприятие попросили и тексты песен, которые впоследствии якобы просмотрел художественный совет при Мингорисполкоме и вынес своё решение.

― Мне показалось, что у судьи не было даже попытки понять обратную позицию организатора, который хочет получить эту гастрольку, ― комментирует решение суда Сергей Будкин, который на самом заседании не смог присутствовать, но изучил мотивирующую часть приговора. ― Потому что от Мингорисполкома я не получил даже по отдельному запросу никаких документов о заседании художественной комиссии, которая рассматривала творчество Алеся Денисова без наличия его записей, имея только текст, который написал не он, а поэт Алесь Чобат. По итогу осталось непонятным, что такое низкий художественный уровень и непонятно, кто его определял и каким образом.

Еврорадио тоже отправило запрос на имя председателя главного управления по идеологии и культуры Мингорисполкома Павла Скалабана с просьбой рассказать, кто входил в художественный совет, а также, каким образом был оценён художественный уровень именно «исполнения», если рассматривались только тексты песен.

― Критерии оценки художественного уровня исполнений определены пунктом 8 статьи 214 Кодекса о культуре, ― ответил чиновник.

Цитируем пункт 8 статьи 214:

«Критериями оценки художественного уровня исполнения, предусмотренных программой культурно-зрелищного мероприятия, являются:

1. Эстетическая ценность исполняемых произведений художественной литературы и искусства.

2. Художественная целостность и композиционная завершённость исполнения.

3. Оформление и хореографическое решение исполнения.

4. Умение исполнителей передать стилистические особенности и драматургию исполняемых произведений художественной литературы и искусства.

5. Уровень исполнительского мастерства.

6. Артистичность и техника исполнения».

А теперь цитируем следующую, 215 статью документа, пункт 2:

«В решении об отказе в выдаче свидетельства на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь указывается мотивированная причина отказа».

Видимо, Павел Скалабан не дочитал Кодекс о культуре. А может, на его взгляд, перечень критериев оценки и есть «мотивированная причина отказа», так как тексты к альбому Александра Денисова не проходят по каждому из них, а особенно касательно «оформления и хореографического решения исполнений...»

А вот вопрос о составе художественного совета господин Скалабан парировал вообще феерично.

«Информируем, что в действующих нормативных правовых актах Республики Беларусь указаний и рекомендаций, связанных с предоставлением информации о составе художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям, ознакомлением организатора мероприятия с заключением художественного совета, нет», ― написано в ответе на обращение Еврорадио.

― Этот ответ ― такая общая характеристика деятельности наших государственных органов, ― комментирует юрист Павел Сопелко. ― Она закрыта, и как бы это громко ни звучало, но она не подчиняется интересам народа и не контролируется народом. Я считаю, что это обращение в суд Сергея Будкина ― вообще знаковое событие. В том смысле, что если иски в суд станут правилом, то вполне вероятно, что деятельность идеологов начнёт меняться в более демократичную сторону.

Художественные советы при горисполкоме начали появляться с 3 февраля 2017 года, когда вступил в силу Кодекс о культуре Республики Беларусь. Фактически, создание таких комиссий сделало законной цензуру в культуре и вызвало возмущение у многих знаменитых музыкантов страны.

― Безусловно, эта ситуация является нарушением статьи 34 Конституции Беларуси, которая гарантирует право на получение полной, достоверной i своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений и так далее, ― продолжает Павел Сопелко. ― Такая форма запрета является антиконституционной. Зрители могут оценить уровень художественного исполнения и так далее. А то, что предлагает сначала законодатель, а потом и правоприменители, и есть цензура.

Несмотря на официальные запросы организатора и Еврорадио, протокол заседания художественного совета при Мингорисполкоме, на котором принималось решение о творчестве Алеся Денисова, был передан только в суд. Сейчас Сергей Будкин на правах истца пытается ознакомиться с материалами дела и всё же увидеть тот протокол заседания. В ближайшие дни Сергей Будкин вместе с Павлом Сопелко подготовят все необходимые бумаги, и будут обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.