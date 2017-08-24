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Комментарии
24.08.2017
CityDog.by
«Мужчины обесценивают женщин, вешая на них виртуальные пенисы, а женщины – мужчин, обрезая им реальные»

О том, кто такие фаллические женщины, откуда они появились и нужно ли с ними бороться, поговорили с психологом Натальей Олифирович.

– Откуда появился термин «фаллические женщины»?

– Термин появился в психоанализе и изначально обозначал конкретный период в жизни мальчика, когда тот еще не знает, как устроены мужские и женские половые органы, и предполагает, что физиология у обоих родителей одинаковая и у мамы есть такой же фаллос, как у него и у папы.

Со временем термин стал использоваться для обозначения маскулинной, агрессивной, властной женщины, которую в простонародье называют «баба с яйцами». То есть такой, которая догнала или даже превзошла мужчину в какой-то сфере, стала конкурировать с ним и всячески отстаивать свое личное мнение.

– А как дела обстоят теперь?

– Сегодня мы довольно часто пользуемся устаревшими взглядами на мужчин и женщин… Современный мир и работа в офисе уже не требуют такого проявления хищнической агрессии, как раньше, поэтому мужчины и женщины конкурируют на одном поле, где важнее качества, сформированные при жизни, а не данные от рождения. И сегодня ученые уже говорят о процессах феминизации мужчин и маскулинизации женщин – то есть не только женщины становятся маскулинными, но и мужчины приобретают женские качества…

Каждый день в Сети появляется огромное количество статей, уничижающих мужчин, – дескать, мужики перевелись, все слабые и настоящих нет. Вот и получается, что мужчины обесценивают женщин, вешая на них виртуальные пенисы, а женщины обесценивают мужчин, обрезая им реальные.

А в масштабах нации мы имеем довольно болезненное явление «войны» на тему того, кому принадлежит власть. В здоровой же семье власть принадлежит обоим партнерам. В здоровой организации мужчин и женщин делят не по половому признаку, а по уровню профессионализма: человек либо выполняет свою работу, либо нет. А о том, чтобы мозги находились в области половых органов, я не слышала. 

В цивилизованных странах занимаются тем, что строят отношения, базирующиеся на взаимном уважении и признании равных прав и возможностей. Мы же живем в более консервативной стране, где формально власть принадлежит мужчинам, а в реальности имеем скрытый матриархат…

Полностью интервью читайте тут

 
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