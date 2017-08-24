Программист: «Хватит завидовать нашим зарплатам!»

Минчанин, который работает в IT-секторе, объясняет, почему компьютерщикам платят честно.

- Годами читаю злобные комментарии про «буржуев-программистов», которые появляются после каждой статьи про средние зарплаты белорусов, - пишет минчанин Никита. - И у меня накипело!

Буквально неделю назад появилось свежее – мол, белорусские айтишники в среднем зарабатывают 1800 долларов. Люди, в среднем! Начинающие тестировщики, инженеры-программисты, бизнес-аналитики редко получают больше 300-500.

Но комментаторы пишут: «Получают 35 миллионов ни за что, сидят в чистом офисе за компьютером, попробовали бы на заводе спину погнуть». Знаете, в ПВТ работает где-то 30 тысяч айтишников. И, поверьте, ни один из них не получает свои деньги просто так. У нас высокая зарплата, потому что высокая конкуренция. Если бы 100 человек претендовали на место на МАЗе, чтобы гайки крутить, то было бы то же самое! Каждый из нас должен выкладываться, чтобы на это место не взяли другого человека.

Для того чтобы работать в IT, нужно, во-первых, выучить английский. Без хорошего иностранного в этой сфере делать нечего. Во-вторых, долго учиться. Много лет, как на врача. И не переставать учиться никогда: у программистов есть определенные паттерны (схемы, - прим.Ред.) проектирования программ, в каждой сфере – свои языки программирования. Раз в два-три года по ним выходит новая книга. Языки все время меняются, появляются новые технологии. И их надо учиться использовать, чтобы не сидеть в непонятном дерьме 15-летней давности и рвать на себе волосы от того, что не знаешь, как его поддерживать и как с ним работать.

Поймите: нельзя в один день перестать быть учителем (или бухгалтером, или водителем) и пойти работать синиер-бэкэнд-девелопером на зарплату в пять тысяч долларов. Чтобы получать столько, сколько пишет Белстат, нужно не один год усиленно пробиваться по карьерной лестнице и конкурировать с тысячами выпускников технических вузов. Знания в сфере IT устаревают раз в 3-4 года: то, что условный студент выучил на первом курсе, к пятому ему уже не пригодится. Врачам в этом отношении попроще, человеческое тело меняется не так стремительно.

Программисты бывают разные. Получают они по-разному. Разработчики - от 500 до 3500 долларов, аналитики – от 300 до 3200, тестировщики – от 250 до 2300, системные администраторы – от 250 до 2800… И все они занимаются разными вещами.

Сисадмины должны не только знать, как устроены сети и как поддерживать серверы, но и выслушивать жалобы теток, которые получают 300 баксов и называют мониторы компьютерами.

Архитекторы баз данных строят базы данных так же, как настоящие архитекторы. Они рисуют чертежи и продумывают, как сделать так, чтобы «стены не обвалились». То есть чтобы базы выдерживали сотни и тысячи запросов пользователей - как, например, Фейсбук.

Тестировщики сегодня проверяют работу блога на CMS, завтра разбираются, как наладить прием платежей в интернет-магазине, который поддерживает десять платежных систем от ЕРИПа до кошельков Qiwi. А через год заказчик может попросить целиком переписать программу с Java на Python. И ты не скажешь, что не знаешь этого языка программирования, а возьмешь книгу и выучишь.

А еще на разных фирмах целиком отличается способ работы: в одной компании работают по вотер-фолу, в другой - по скраму. Вот лично вы готовы во всем этом разбираться?

Удивительно прозвучит, но программист - это творческая профессия. Мы все время создаем что-то новое, а не собираем по давно отработанной схеме. Каждая программа - это что-то уникальное. Вы готовы каждый день делать что-то другое, сталкиваться с новыми проблемами?

И, наконец, внерабочая деятельность: всех программистов постоянно просят «переустановить винду», «посмотреть компьютер» или «разобраться с телефоном». Врачи поймут: гинекологов просят заглянуть в горло, стоматологов – проверить, что там за сыпь странная на спине – «ну посмотри, ты же врач».

Пожалуйста, приходите работать программистами! Зарабатывайте деньги, нам не жалко. Но не думайте, что «сидеть за компьютером» - это легко.