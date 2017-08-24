Коля Лукашенко решил вопрос с пятибальной системой. Зачем тогда проводили педсовет?

Глава государства в ходе Республиканского педсовета рассказал о разговоре со своим сыном Николаем.

До начала большого съезда учителей профильные чиновники активно обсуждали тему перехода с десятибалльной системы оценок в школе на пятибалльную. Ожидалось, что на педсовете Александр Лукашенко озвучит эту идею от первого лица – естественно, под всеобщий одобрямс.

Однако этого не произошло. Как выяснилось, очередной «реформе» в сфере белорусского образования помешал младший сын руководителя страны Николай Лукашенко.

Фото пресс-службы главы государства

– У меня же перед глазами свой пример есть, — рассказал глава государства учителям, имея в виду своего сына-школьника. – Когда я настаивал на том, чтобы во имя сохранения здоровья детей дать им лишний час поспать, призывал вас начинать уроки с 9:00.

Лукашенко напомнил, что лично учился в такое время, поэтому знает, что «один час утром – это здоровье».

– Но когда я у него (у сына Николая – прим. «С») дома спросил... Он говорит, что сейчас всех заставил учиться с 9-ти, еще пятибалльную систему тебе надо. Да нормальная она, мы уже привыкли, – пересказал разговор с сыном глава государства.

И предложил учителям повременить с этим решением. Педагоги, понятное дело, согласились. По итогам мероприятия остался лишь один вопрос – а зачем оно, собственно, тогда было нужно?

Лукашенко заявил об унижении учителей. Но по ходу рассуждений вслух запутался

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