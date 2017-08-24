Глава государства: студенты должны «окунуться в г…но», а у школьниц не будут видны «трусишки»

На Республиканском педагогическом совете происходит что-то странное.

Александр Лукашенко уже несколько часов продолжает выступать с различными предложениями по модернизации сферы образования. Но чем дальше, тем больше они удивляют и коробят.

Рассказывая о практикоориентированном образовании, в пример глава государства привел случай из сельхозакадемии, когда во время занятия третьекурсники впервые увидели свеклу.

— Кого мы готовим? Какой он агроном? Он должен на первом курсе, — простите меня за это слово, это не учительское слово, — в это г...но окунуться. В навоз. Походить по колено в навозе и понять, что это не его. Он это на первом курсе должен почувствовать и уйти. А у нас получается, пять лет, шесть лет заочно мы их готовим, хорошие преподаватели, уровень образования. А он приходит, окунается в этот навоз, даже не по колено […] и понимает, что это не его, – объяснил Александр Лукашенко, передает TUT.BY.

Глава государства также считает, что следует предложить больше вариантов школьной формы, чтобы «было удобно и для детей из пятой колонны, и для наших обычных».

— Не надо всех загонять в рамки, как у нас было когда-то. Школьная форма — надо выбор дать людям. Но это не значит, что девочка будет ходить, и у нее, простите, трусишки видны. Или какие-то джинсы с разорванными коленями. Ну, где-то можно одеть. Но, как это называется…

— Дресскод, — подсказал министр образования Игорь Карпенко.

— Дресскод. Матерное слово, но подходит. Он же обязывает к этому: какая прическа, какая одежда. Она должна быть недорогая. Это я не тебе, присаживайся, — обратился он к главе МВД Игорю Шуневичу, который еще не уселся в кресло после предыдущего вопроса.

— А то сейчас в своей исправительной колонии начнешь шить школьную форму!

Признание: Лукашенко стоял на учете в комнате милиции