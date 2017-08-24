В центре Минска появилась тумба с Лявоном Вольским в полный рост

Таким оригинальным способом музыкант приглашает белорусов на свой концерт.

Как написал Лявон Вольский у себя в Фейсбуке, «в таком виде при любой погоде» он будет ждать своих поклонников возле центрального входа в парк Горького.

Среди тех, кто фотографируется с тумбой и опубликует снимок в соцсетях с хэштегом #volskiminsk2109, планируется разыграть два пригласительных на предстоящий концерт музыканта, который состоится 21 сентября в зале Prime Hall.

Напомним, в этот день Вольский даст свой первый сольный концерт в Минске с 2010 года.