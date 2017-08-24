Элита Северной Кореи играет в белорусскую игру World of Tanks

Американские исследователи изучили, что делают в сети пользователи из самой закрытой страны в мире. И обнаружили пару сюрпризов.

Как пишет Газета.Ru со ссылкой на доклад двух компаний из США, у ограниченной группы руководящих чинов в Северной Корее есть доступ к интернету и всем популярным сайтам мира.

Исследователи выяснили, что чаще всего северокорейские лидеры посещают Facebook, Google и Baidu, а также Instagram. В их среде также популярны интернет-магазины Alibaba и Amazon.

При этом 65% всей интернет-активности на игры и стриминговые сервисы. В основном элита пользуется китайским видеохостингом Youku, а также протоколом BitTorrent для скачивания мультимедийного контента.

Интересно, что северокорейские руководители любят игры с мультиплеером и отдают предпочтение популярной World Of Tanks от белорусских разработчиков.

Согласно полученным данным, высокопоставленные пользователи Северной Кореи чаще всего выходят в интернет в понедельник и вторник в период с 9 утра и до 8 вечера. С чем связана такая странная периодичность, аналитики не уточняют.