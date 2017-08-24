Признание: Лукашенко стоял на учете в комнате милиции

Говоря о школьной дисциплине, Александр Лукашенко упомянул, что сам когда-то «в детской комнате милиции стоял».

– Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина-капитан милиции, забыл фамилию, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем. То есть где-то милицию нужно подключить, чтобы директору и учителю помочь. Потому что у нас в школе вольницы выше крыши, – цитирует главу государства TUT.BY.

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