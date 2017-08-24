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Общество
24.08.2017
Салiдарнасць
В вузах и школах напряглись после заявлений Лукашенко и Карпенко

«Настало время браться за высшие учебные заведения», – заявил глава государства на Республиканском педсовете.

Он потребовал до 1 сентября 2019 года решить вопросы, связанные с оптимизацией системы высшего образования.

По его мнению, белорусские вузы выпускают ежегодно «сотни специалистов самого широкого профиля: юристов, экономистов, политологов», которые потом оказываются невостребованными и винят в этом государство.

Александр Лукашенко высказал мысль о возвращении к определению базового профиля для каждого вуза, передает TUT.BY.

Он также обратил внимание на проблему «естественного старения профессорско-преподавательского состава» и потребовал обновления кадров.

— Настало время браться за высшие учебные заведения, начиная от руководства и преподавателей и того, что они варят у себя на кузне. Я имею в виду подготовку специалистов, — сказала глава государства.

Реформы могут затронуть не только вузы. Министр образования Игорь Карпенко озвучил сразу несколько неожиданных идей, касающихся средней школы.

Министр предложил перейти на обязательное общее среднее образование и заменить выпускные экзамены в школах общим тестом по всем предметам.

Кроме того, Игорь Карпенко предлагает обязать учителей информировать нанимателя в случае, если они подрабатывают репетиторами.

Накануне Республиканского педсовета ожидалось, что одной из главных тем станет обсуждение вопроса возврата к пятибалльной системе оценок. Но Александр Лукашенко заявил, что этот вопрос имеет место, но он не основной.

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