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24.08.2017
Салiдарнасць
Витебщину захлестнула странная волна смертельных падений людей из многоэтажек

Только за последний месяц произошло несколько громких случаев, когда жители региона выбрасывались из окон или падали с большой высоты.

Последний случай произошел 23 августа в Витебске, где возле 12-этажного дома местные жители обнаружили тело мужчины. По предварительной версии, мужчина с балкона общего пользования десятого этажа. Когда следователи осмотрели место произошедшего, а также квартиру погибшего, то обнаружили предсмертную записку.

До этого в городе произошел похожий случай, когда с седьмого этажа упала и насмерть разбилась женщина, которая находилось в нетрезвом состоянии. Милиция рассматривает версию о выпадении из окна по неосторожности.

Фото vk.com/typical_vitebsk

Кроме того, 9 августа в Орше с лоджии выпала 15-летняя школьница, которая находилась в гостях у своих знакомых. Как сообщают СМИ, девушка вышла на балкон и пропала. Позже девушку нашли лежащей на земле у дома. По версии следствия девятиклассница попыталась сделать селфи на фоне города на высоте 11 этажа – и не удержала равновесие.

Помимо этого, еще одна трагедия произошла в Витебске в конце июля – с окна третьего этажа выпала пожилая женщина, которая от полученных травм скончалась на месте.

 
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