Глава государства рассказал, как «наклонить» школьников к жизни

На Республиканском педагогическом совете Александр Лукашенко заявил, что в школах нужно наладить работу в шестой школьный день и организовать полноценную внеклассную работу, передает TUT.BY.

— Это, скажу вам как учитель, чтобы ученика «наклонить» к жизни, сделать его здоровым человеком, — сказал глава государства. — Физкультуры мало, больше английским языком занимаемся. Это и правильно, язык нужно знать.

Еще одна из проблем, на которую обратил внимание Лукашенко, — уроки труда.

— Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка, — возмутился президент. — Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить. А ведь в наше время этому учили. Почему сейчас не учите этому детей?

Лукашенко также обратился к военным, которые находились в зале. Скоро, сказал он, из-за состояния здоровья некого будет призывать в армию.

— Или дистрофики, или весом больше, чем я. И это в 17-18 лет. Это нормально? Это ненормально. Начинайте в этом плане работать.

Лукашенко заявил об унижении учителей. Но по ходу рассуждений вслух запутался