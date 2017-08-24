Лукашенко заявил об унижении учителей. Но по ходу рассуждений вслух запутался

На Республиканском педагогическом совете Александр Лукашенко вновь противоречил сам себе.

Фото пресс-службы главы государства

В прошлом году, рассказал Александр Лукашенко, Министерство образования отчиталось: вопрос лишней нагрузки учителей решен, сообщает TUT.BY.

– Однако мне докладывают, что наши преподаватели как прежде жалуются. Напоминаю, что задача учителя — учить и воспитывать, а не заниматься бумаготворчеством. Совсем недавно во время уборки хлебов мне докладывали, что в некоторых школах — кажется, в Витебской области, — учителей даже посылали, райисполком, контролировать, как ведется уборка хлебов. Наверное, это не функция учителя, — начал рассуждать глава государства.

Но затем его мысль свернула в другую сторону: «толковый и настоящий учитель» не будет жаловаться на просьбу что-то проконтролировать.

– Это интересно, это обогащает учителя! (…) Уборка, на которой попросили побывать учителей, она в удовольствие должна быть, – сказал Лукашенко.

Но потом вновь изменил позицию!

– Но если честно — это не функция учителя.

Глава государства предупредил министра образования и губернаторов, чтобы в школу поступали «документы, касающиеся только образования и воспитания».

– Дело не в излишней нагрузке, а дело в унижении учителя, которому приходится делать ненужные вещи, — заявил Лукашенко.

Вы думаете, школьные педагоги после этого вздохнули с облегчением? Как бы не так.

Вот едва ли не самая важная цитата из выступления главы государства:

– Учитель и врач — идеологическая моральная основа нашего общества… Когда нам надо что-то донести до народа, мы это делаем через вас. Вы — главная опора в государстве.

Какую же мысль хотел донести Лукашенко до присутствующих по поводу излишней нагрузки на педагогов? Наверное, об этом не знает и он сам.

«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»