Фаниполь – один из шести городов-спутников Минска. Когда-то планировалось, что он будет активно развиваться. Но на деле в городе осталось много проблем, которые могут отпугнуть потенциальных жителей.

В редакцию «Салідарнасці» обратились местные жители, которые рассказали, что этим летом им подолгу отключали горячую воду уже несколько раз.

– В славном городе-спутнике почти весь август нет горячей воды. А на днях стало известно, что в конце месяца включат ее на неделю, а потом отключат аж до начала отопительного сезона, – рассказали местные жители.

– Теперь у нас отключена горячая вода в третий раз за лето, а отключает еще и в четвертый! Это какой-то ужас. Уже слов никаких не осталось. Это не город-спутник, а полная ж…па. Такое впечатление, что здесь в районной вертикали ничего не делают, только покрывают друг друга: куда не пожалуемся – никакого толку. Мы говорим: как же так, это же не деревня, а город-спутник. Местные руководители отвечают примерно следующее: а мы вас сюда и не звали. Им, наверное статус, «города-спутника» не нужен, без него спокойнее жилось. С горячей водой такая ситуация каждое лето! Надо, чтобы Лукашенко назначил сюда неместного председателя, который разогнал бы всех.

За комментарием «Салідарнасць» обратилась к заместителю председателя Дзержинского райисполкома по строительству и ЖКХ Николаю Жибулю. Вот что он рассказал:

– Организована работа в две смены, стараемся уложиться в две недели. Но там очень сложный кусок теплотрассы, поэтому, скорее всего, будем продлевать ремонтные работы решением исполкома в соответствии с действующим законодательством еще на неделю. Трубы там по состоянию как фольга. И чтобы местные жители вам больше не звонили, решили поменять весь участок.