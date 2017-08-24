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Общество
24.08.2017
Евгений Федоров
Белорусский оппозиционер о визите в Россию: «Совсем другая атмосфера, чем даже пять лет назад»

Делегация из Беларуси приехали в Катынь на мемориальную церемонию – и попала в странную ситуацию.

Несколько десятков политических активистов, представителей партии БНФ, движений «Разам» и «За свабоду», а также БХД 23 августа отправились в Смоленскую область, чтобы провести мемориальную церемонию в честь Общеевропейского дня памяти жертв нацизма и сталинизма.

Странности начались после того, как белорусы решили посетить место крушения самолета, на котором летела польская делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским.

– Вход на территорию огорожен глухим забором, – описал подробности истории на своей странице в Фейсбуке политик Юрий Губаревич. – Пришлось пробираться тропинками через российский бурелом. Как только группа собралась вместе, с кустов повыскакивали сотрудники полиции.

Российские правоохранители начали спрашивать, почему «по взлетной полосе военного аэродрома ходят белорусские националисты?». Далее все участники группы были задержаны и доставлены в областной центр.

– Экскурсия под конвоем через центр Смоленска с запретом покидать автобус. Антипольский пикет КПРФ с портретами Сталина возле мемориала «Катынь». Траурный митинг на месте захоронения польских солдат и настойчивые просьбы НТВ дать интервью. Задержание съемочной группы «Белсата» и итоговая проверка паспортов перед получением разрешения покинуть Мордов. Имперский пропагандистский дурман дает свои плоды. Совсем другая атмосфера, чем даже пять лет назад, – поделился впечатлениями от визита в Россию Юрий Губаревич.

Интересно, что, по словам политика, накануне приезда белорусской делегации в местных интернет-ресурсах писалось, что группа националистов из Беларуси попытается попасть на Смоленщину и совершить провокации.

 
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