Подозреваемый в убийстве украинского школьника комбат «ДНР» сбежал от журналистов

Комбат «ДНР» Вадим Погодин обратился к редакции «Новой газеты» на следующий же день, после того как его отпустили из-под стражи в Ялте. «Герой Новороссии» попросил о личной встрече с журналистом издания, пообещав ответить на любые вопросы.

Единственное условие — встреча должна состояться в Крыму.

Напомним, что, по данным украинских и донецких следователей, боевики возглавляемого Погодиным батальона «Керчь» задержали 16-летнего Степана Чубенко на блокпосту при выезде из Донецка — оттуда юноша ехал домой в Краматорск. Следователи отмечают, что основанием для задержания стала желто-голубая ленточка украинского флага на рюкзаке подростка.

Перед тем как убить Чубенко, Погодин вместе с двумя другими боевиками Москалевым и Сухомлиновым (прозвища — Жора и Буба) пытали школьника: ему связали за спиной руки скотчем, выбили зубы, с ног сняли кроссовки, затем Сухомлинов выстрелил Чубенко в затылок из пистолета, далее Погодин из того же пистолета сделал еще четыре выстрела ему в голову.

С тех пор комбат еще несколько месяцев провел в Донбассе. Однако информация о его причастности к расправе над краматорским школьником быстро распространилась по Донецку, и перспектива преследования вынудила его покинуть «ДНР».

Погодин переехал сначала в Москву, но окончательно осел в Крыму, где называл себя ветераном боевых действий в Донбассе. По запросу Интерпола, комбат был арестован полицией Ялты в конце июня 2017 года.

Больше месяца «герой Новороссии» дожидался в Ялте экстрадиции на территорию Украины. Обвинения Вадиму Погодину предъявляют и следователи из «ДНР», также желая допросить бывшего комбата. Однако власти России решили судьбу Погодина иначе: 31 июля «герой Новороссии» оказался на свободе.

На воле Погодин первым делом опроверг обвинения в убийстве. Однако позже в своем фейсбуке он сообщил, что считает Степана Чубенко нацистом, разобраться с которым следовало бы иначе. «Потратить пять патронов на одного <…> — это расточительство непозволительное», — написал «комбат ДНР». «Если кто-либо из моего батальона шлепнул бы подобную мразь, максимум, чем он бы отделался — прострелянной ляжкой. И то лишь потому, что подобное животное не поехало на обмен и не спасло кого-либо из наших пленных».

В своем посте сепаратист допустил несколько ложных утверждений о юноше: «[Чубенко — это] тот самый 17-летний жлоб, фото которого есть и с одесского Дома профсоюзов, и с нацистских маршей», — написал Погодин.

Напомним, что Степан Чубенко родился 11 ноября 1997 года, в момент смерти 25 июля 2014 года ему было 16 лет. Возраст школьника указан в материалах донецкого и украинского уголовных дел, с которыми в период своего ялтинского ареста имел возможность ознакомиться и сам Погодин, и его защитники.

Известно также, что 26 апреля 2014 года после начала боевых действий в Славянке и Краматорске Чубенко вместе с родителями покинул территорию Украины и до 27 мая находился у родственников в Ростовской области. Сканы с отметками, проставленными сотрудниками ФСБ России и Госпогранслужбы Украины, имеются в распоряжении «Новой газеты». Имеются они и в материалах уголовных дел, возбужденных Украиной и представителями «ДНР».

Надо также сказать, что подросток на фотографии из Одессы, о которой упоминает Погодин и его сторонники, не имеет сколь либо заметных сходств со Степаном Чубенко.

Если Погодин не убивал, а его сторонники уверены в его невиновности, почему все они намерено искажают факты?

Надо признать, что после записей Погодина в фейсбуке у редакции стало еще меньше сомнений относительно обстоятельств гибели Степан Чубенко 25 июля 2014 года.

Тем не менее мы не стали отказывать «ветерану» во встрече, полагая, что ситуация еще не прояснена до конца, не ясны и детали конфликта старых командиров «ДНР» с нынешним руководством «республики» и ее кураторами.

Почти неделю Погодин согласовывал с редакцией место и время встречи, а также состав участников. Узнав, что от «Новой газеты» на встречу приедут два журналиста, Погодин заявил, что в целях безопасности будет не один, а с другом, и настоял на проведении видеосъемки. За сутки до встречи все детали были обговорены.

Но всего за 15 минут до ее начала оказалось, что на эту организованную по его же просьбе беседу Погодин приехать отказывается: «Отвечаю, это не я! Это начальники меня срочно вызвали! — уверял по телефону «герой Новороссии». — Так что могу только по скайпу!».