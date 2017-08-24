В школе Коли Лукашенко занятия будут начинаться в 9.00

В Острошицко-Городокской средней школе, где учится младший сын президента Николай Лукашенко, учебные занятия в этом году будут начинаться с 9.00 утра. В прошлом году они начинались с 8.00. Об этом TUT.BY рассказали в самой школе.

— Занятия будут начинаться, как и во всех учебных заведениях Минского района, — заметили в школе, уточнив, что время начала уроков перенесли на 9.00.

Напомним, сегодня единое решение по вопросу начала учебных занятий в школах и гимназиях не принято.

12 мая Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил президент.

26 мая Александр Лукашенко рассказал о реакции на перенос начала занятий на 9.00 его младшего сына Николая: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».

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