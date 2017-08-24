«Это не педагоги, а педофобы – им всегда страшно»

За два десятка суверенных лет учитель в Беларуси окончательно деградировал до рабского состояния педагога в самом древнегреческом смысле – он тих и управляем, безынициативен и робок, по-настоящему жалок и омерзительно труслив.

С комбайнера взятки гладки - он молотит урожай и ставит новые рекорды. У работяги тоже свои задачи - не запутаться по пути домой между колбасным прилавком и винно-водочным отделом в гастрономе.

Представителям бизнеса и людям с ресурсами вообще не до школы - у них всегда есть дела поважнее. Зато педагоги постоянно на передовой - им достается регулярно и с горочкой: новые системы оценок, новые правила сдачи экзаменов, новые учебные планы, много всего нового.

Почему Лукашенко не оставит в покое систему образования?

Только нового в этом совсем ничего нет. Редкий специалист в системе белорусского образования способен точно зафиксировать все школьные нововведения последних лет. Переход на 12 лет обучения и обратно, введение централизованного тестирования, перевод к 10-балльной системе оценок, единая школьная форма, пионерия без ленинизма и еще много разных административных изысков, в результате которых учителей завалили бесполезной работой и превратили в обыкновенных клерков с зарплатой ниже среднего.

Потому и самые последние инициативы из области государственного волюнтаризма («дети должны быть одинаковые» и «нужно обсудить возврат к пятибалльной системе») не застали учителей врасплох - им не привыкать к неустойчивостям системы, в которой они добровольно и податливо существуют.

За полторы недели до начала учебного года учителя сами не знают, к какому времени им предстоит выходить на работу с 1 сентября. Кто-нибудь слышал педагогическое недовольство по этому поводу? А учителя вообще высказывают недовольство по какому-либо поводу? Да хотя бы по поводу того, что их всех тоже вскоре планируют упаковать в единую форму одежды от отечественного производителя?

Все эти прыжки между высшим и средним специальным образованием, глупости под видом благодетельности и регулярные выборы между историческими рудиментами и филологическими атавизмами должны были возмутить учительский цех давным-давно. Да только кому там возмущаться?

Людям, которые по доброй воле приходят на работу в выходной день, чтобы зафиксировать явку и нужный результат на выборах? Взрослым мужчинам и женщинам, для которых форма всегда важнее содержания? Теткам и дядькам, которые боятся, когда дети говорят на родном языке или углубляются в историю своей нации?

Излишние разговоры о жалком существовании учителей ведут к заниженным потребностям их учеников. Ведь если школьный учитель постоянно жалуется, но продолжает заниматься таким неблагодарным занятием, то как это понимают ученики? Исключительно просто: не нужно ни за что бороться - ни за свои профессиональные интересы, ни за собственные права, ни за такие слишком абстрактные понятия, как справедливость, свобода, равенство или братство.

Достаточно всего лишь констатировать, что что-то не так и хотелось бы лучше. Хотя можно и без «хотелось бы лучше» - можно всего лишь делать вид, что все хорошо, ворчать себе под нос и плыть среди других поленьев.

Наступит сентябрь, а педагоги будут требовать с родителей деньги на ремонт в классе, в котором вывешены бессмысленные указания и обновленные заветы Ильича. Они смогут проследить за идеологией в детских прическах и во взглядах собравшихся на родительское собрание, но стыдливо промолчат, когда очередной петух прокукарекает, как им теперь жить, во что одеваться и в какое время просыпаться на работу.

Это не педагоги, а педофобы. Им всегда страшно. Они боятся даже тех, кого они должны учить и воспитывать. Они боятся не только детей, но и всего нового, включая современные гаджеты и технологии.

Их страшат президент, министр и манная каша. Они заражают детей пассивностью и равнодушием. Их педагогические установки не приспосабливают детей к новым вызовам, а попросту готовят подрастающее поколение к соглашательству и приспособленчеству.

Учительские кабинеты, за редким исключением, превратились в пристанище людей невежественных и слабохарактерных, не способных иметь собственное мнение и отстаивать права учеников.

В школах процветают закоренелые и беспощадные трусы, поэтому ко дню знаний большинство из этих педагогов-педофобов заслуживают не поздравительного букета, а поминального венка без подписи и слов сожаления.