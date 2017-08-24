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24.08.2017
Заведующий витебской аптеки: «Со мной за восемь лет работы такого не случалось»

Максим Самсонов, тот самый невозмутимый провизор из Витебска, нынче в городе знаменитость, пишет kp.by.

Фото gztzara.by

– Люди заходят в аптеку просто на меня посмотреть. Улыбнутся, иногда скажут что-нибудь ободряющее и уходят, – рассказывает он.

Витебчанка – заведующему аптеки: «Грязное, вонючее животное. Моя собака стоит дороже тебя»

Видео, на котором Максим невозмутимо объясняет бушующей покупательнице, что она нарушила правила, зайдя в аптеку с собакой, вызвало широкое обсуждение в интернете. Женщина оскорбляла заведующего аптекой, в том числе и нецензурно, нелицеприятно высказывалась о его внешнем виде, профессиональных качествах и даже сексуальной ориентации, а он и голоса не повысил.

- Будете писать заявление в милицию? Ведь вас оскорбили…

- Нет, не буду. Не хочется тратить на эту ситуацию время и силы. Разве что эта женщина предъявит ко мне какие-либо претензии, тогда и мне придется заявить об оскорблении.

Связаться с Мариной Поярковой, той самой покупательницей, нам не удалось - женщина объяснила, что у нее поднялось давление и она не хочет разговаривать с журналистами.

Ни Максим, ни Марина с заявлением в правоохранительные органы не обращались, но милиция все же проводит разбирательство.

Действия женщины могут быть расценены как оскорбление либо мелкое хулиганство. Административная ответственность за оскорбление - штраф до 20 базовых величин.

 
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