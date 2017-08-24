Бескомпромиссный ценник на газировку в минской кофейне. Фотофакт

В ТЦ «Силуэт» в одной из кофеен наш корреспондент заметил странный ценник возле жестяных баночек Fanta: «1 банка стоит 5 р. Да, она стоит 5 р.»

Бариста подтвердила наши предположения: потенциальные покупатели действительно постоянно спрашивают у продавцов, почему обычная баночка Fanta стоит так недешево. В магазинах такая стоит 1,20-1,50 руб.

Оказалось, цена обусловлена редкими сортами фанты и тем, что «ее привозят издалека». Покупатели, говорят, специально приходят сюда за таким вот напитком.