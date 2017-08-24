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Общество
24.08.2017
people.onliner.by
«Пытался в деревне вызвать скорую для жены, но нас отправили «в свой район»

Читатель из Несвижского района описывает ситуацию, которая случилась с ним и его женой на прошлой неделе.

«Позвонили в скорую, но нам сказали, что это другой район и нужно „ловить“ свою вышку. В итоге скорая ехала не из Кореличей, а из Несвижа. Мы что, в разных странах живем?» — задается вопросом мужчина.

— История произошла с нами на прошлой неделе в ночь с четверга на пятницу, 17—18 августа. Я был в отпуске, а жена в декрете с ребенком, — рассказывает читатель. — Мы отдыхали всей семьей в деревне у бабушки жены. У супруги заболел живот во вторник вечером. Поболел то в одном месте, то в другом, утром в среду прошел. То же произошло и в четверг: утром — ничего, вечером заболел, но заболел гораздо сильнее, в месте, где находится аппендикс. Своей машины у нас нет, договорились на следующий день съездить с родственниками в больницу.

Но где-то за 5 минут до полуночи слышу стон жены сквозь сон, прибегаю к ней, а у нее живот болит так, будто ее ножом в живот ударили. Колотит всю от озноба, тошнит, она просит вызвать скорую. И вот тут началось самое интересное. Дело в том, что деревня наша находится в Несвижском районе на самой границе Минской и Гродненской областей: до Кореличского района буквально два километра. Вызов жены, которая дозвонилась первой, поймала вышка Гродненской области, и приняла его скорая Кореличей.

Жена описала ситуацию, но как только стала называть наш адрес, в больнице сказали, мол, вы находитесь в другой области, мы к вам не поедем. Выйдите на улицу и дозванивайтесь до вышки вашей области. Жена говорит, что даже встать не может, а ей отвечают, что ничего делать не будут.

Оставив жену в постели, я вылетел на улицу и стал сам дозваниваться в «103» и опять попал в Кореличи (ровно в полночь). Я уже был взбешен ответом на звонок жены, и разговор был на повышенных тонах. На реплику, что 103 — это единый телефон скорой по всей стране, мне сказали: дозванивайтесь до своей вышки. Побегав немного по улице, наконец дозвонился до «своих»: ответили в Столбцах. Надо отдать должное «103» в Столбцах: среагировали быстро, записали мой номер телефона, имя и фамилию жены, возраст, сказали, что будут звонить в Несвиж и вызывать скорую, потом нам перезвонят. Время шло, нам никто не перезванивал.

Я вернулся примерно в 0:20 на то место, где словил свою вышку, но попал опять в Кореличи. Те, делая одолжение, записали все, что надо, сказали, что будут сами дозваниваться до Несвижа. Все это время я был на улице и не знал, что происходит с женой. Где-то в 0:32 я дозвонился до Несвижа, те сказали, что машина уже в пути, им дозвонились из Столбцов, за что им огромное спасибо. Скорая приехала в 0:40, в час ночи жену забрали в Несвижскую больницу с подозрением на острый аппендицит.

В 10 километрах от нашей деревни находится всем известный городок Мир (это уже Кореличский район Гродненской области), при местной горбольнице постоянно дежурят несколько скорых. Почему в итоге скорую к нам отправили за 25 километров, но из своего района? Мы что, в разных государствах живем или «103» не может между собой разобраться?

В Кореличской центральной районной больнице говорят, что звонок с жалобами на боли в животе в ночь с 17 на 18 августа действительно поступал. Но диспетчер сделал все правильно.

— Я прослушала аудиозапись разговора, — говорит Onliner.by заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Кореличской ЦРБ Данута Скворода. — Наша диспетчер говорит: «Не волнуйтесь, я сейчас постараюсь дозвониться до Столбцов» — это отчетливо слышно. В итоге Несвиж получил сразу два уведомления: из Кореличей и из Столбцов. Мы не имеем права обслуживать вызовы из другой области и поэтому поступаем именно так: если вышка «поймала» звонок из другой области, сами переадресуем его. Конечно, бывают такие случаи, когда наши машины выезжают и на вызовы на границе областей — например, на ДТП.

Все прекрасно понимают, что если у человека так болит живот, что он звонит в скорую, то дело, скорее всего, серьезное. В данном случае наш диспетчер сделал все правильно. Думаю, просто сыграла свою роль стрессовая ситуация.

 
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