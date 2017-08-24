Кирилл Серебренников в суде и знаменитости на акции в его поддержку. Фотофакт

23 августа в Басманном суде прошел суд по избранию меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищениях бюджетных средств, выделенных его компании «Седьмая студия». Суд отправил Серебренникова под домашний арест до середины октября; скорее всего, это означает, что режиссер не сможет работать над своими текущими проектами — фильмами, спектаклями, постановкой в Штутгартском оперном театре.

Возле здания Басманного суда собрались несколько сотен человек, пришедших поддержать Серебренникова. «Медуза» публикует фотографии заседания и акции у здания суда.

Фото – Meduza, Sputnik, ТАСС

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