Отдых на украинском курорте Коблево: стоит ли оно того?

Почему перед Коблево стоит заехать в Одессу, нужно ли бронировать жилье на курорте заранее, как сэкономить на еде и развлечениях – корреспондент Intex-press провела 10 дней на Черноморском побережье.

Этим летом на отдых у нас с парнем было $ 600, поэтому Турция, Египет или Черногория, которые планировались изначально, отпали. Мы решили самостоятельно поехать на один из крупных курортов Украины – Коблево, который находится недалеко от Одессы.

Из Минска – вдвое дороже

Самый дешевый вариант добраться до Одессы – из украинского Ковеля: билеты на двоих на поезд стоят примерно $ 30. Но позаботиться о них нужно заранее. Мы опомнились за три недели до отъезда, когда билеты уже были распроданы.

Пришлось рассматривать варианты поездки из Минска, что, конечно же, оказалось дороже. Доехать на автобусе из Минска можно прямо до Коблево: на двоих – $ 85 в эквиваленте. Мы решили ехать до Одессы (за два места в автобусе – около 75 долларов), так как по опыту знаю: валюту на курорте лучше не менять. А уже из Одессы добираться до Коблево.

С курсом мы не прогадали. В Одессе в «обменнике» у железнодорожного вокзала за доллар давали 25,80 гривны. В Коблево, как позже мы узнали, курс был 23,40 гривны за доллар. Так что только ради этого стоило заехать в Одессу.

До Коблево мы добрались на маршрутке. Расстояние – около 50 км, цена – $ 8 за двоих. Единственная проблема – дорожные «пробки», из-за которых мы провели в маршрутке 2,5 часа.

Карта Коблево

На поиск жилья ушло семь часов

Заранее заказывать жилье в Коблево мы не стали. Предыдущий опыт отдыха в украинской Затоке подсказывал: в интернете есть не все объявления о жилье и реально больше шансов найти хороший вариант.

Водитель маршрутки, узнав, что нам нужно жилье, отвел нас к «разводящему» – местному риелтору. И тут шок: сутки в двухместном номере стоят от 30 долларов. В Затоке вдвое дешевле! Мы решили, что поищем жилье сами. Однако это оказалось не так просто.

В Коблево, в отличие от Затоки, возле моря нет частного сектора, где люди в своих дворах строят жилье для отдыхающих и сдают его по приемлемым ценам. Здесь «частники» живут в 5 км от берега. Да, жилье дешевое – до $ 4 в сутки с человека, но на пляж придется ездить на маршрутке. Нас это не устраивало.

Другой вариант – отели и базы отдыха рядом с морем. Гостиницы на первой береговой линии можно было даже не рассматривать – цена на двухместный номер без питания начиналась от $ 77 в сутки! На второй и третьей линиях, где размещаются бывшие советские базы с минимальным ремонтом – от $ 27 в сутки.

На поиски приемлемого варианта у нас ушло семь часов. В итоге мы остановились на базе отдыха. Сутки на двоих – 24 доллара, из которых $ 5 выделяли на питание. В номере – двухспальная кровать, вешалка, холодильник, умывальник, балкон. Душ и два туалета на этаж, но очереди в них, как ни странно, почти никогда не было. Вот только горячая вода – с 18.00 до 21.00. Зато до моря идти две минуты. В целом, вполне себе прилично.

Впрочем, если вопрос жилья решать заранее, можно найти варианты получше. Так что, если поедете отдыхать в Коблево, номер бронируйте заблаговременно.

За продуктами – на двух маршрутках

Коблево на карте Украины

Питаться на базе отдыха оказалось дороговато. В те пять долларов, которые ежедневно выделялись нам на двоих, было сложно «вписаться» даже в один прием пищи. Мы обычно тратили их на обед. В среднем он выглядел так: борщ, картофельное пюре, котлета и салат из капусты. Отдыхающие на нашей базе рассказали, что в других столовых Коблево цены ниже почти вдвое.

В Коблево продукты, как на любом курорте, стоят дорого. Местные посоветовали нам ехать за покупками в город Южный в 6 км от Коблево.

Добираться туда нужно на двух маршрутках. Поездка туда-обратно – 2,4 доллара на двоих. Зато продукты вдвое дешевле, чем в Коблево. Например, 1 кг свиной шеи стоит вместо 9, персики – $ 1 вместо двух, виноград – $ 1,5, а не три.

Развлечения: билеты покупайте в отелях

Главное развлечение на побережье – это, конечно, море. В Коблево оно теплое и чистое. На пляжах, которые убирают ежедневно, обычно многолюдно. Есть шезлонги (цена за день – около $ 1), как и на других украинских курортах продают кукурузу, рапаны, креветки. Предлагают покататься на «бананах», «плюшках», катамаранах. Полет над морем на парашюте стоит $ 20–30 с одного человека.

В Коблево есть два аквапарка – «Орбита» и «Коблево». Прежде чем отправляться туда, поинтересуйтесь акциями – тогда билет обойдется в два-три раза дешевле. Со скидкой билет в аквапарк «Коблево» можно приобрести на ресепшенах некоторых отелей. Там же, в отелях, можно на треть дешевле купить билет в местный дельфинарий.

В Коблево есть одноименный винзавод. Экскурсия, которая включает в себя дегустацию вин, стоит $ 7,7. Но, если поехать туда в первой половине дня, билет обойдется дешевле – $ 6,2. Правда, смотреть, на мой взгляд, там особо нечего – процесс производства вин не показывают. А дегустация, конечно, интересная, но ничего сверхъестественного в ней нет. Лучше день потратить на поездку в Одессу, где можно погулять по городу, посмотреть достопримечательности и почувствовать одесский колорит.

Есть в Коблево лунапарк, колесо обозрения, много ресторанчиков и других развлечений. Досуг – это большой плюс Коблево, который перечеркивает высокие цены на жилье и продукты. На 600 долларов мы себе почти ни в чем не отказывали, пожалели лишь денег на полет на парашюте. Поедем ли мы туда еще раз? Да, но не скоро.

Коблево, Затока и другие украинские курорты однообразны. Хочется попробовать что-нибудь новое.

Сколько стоил отдых (10 дней/9 ночей на двоих)

Инфографика: Петр Карасюк