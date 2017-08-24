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Общество
24.08.2017
Салiдарнасць
Невзоров прошелся по белорусскому спецназу

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал показательные выступления брестского спецназа.

Фото «Брестской газеты»

2 августа, в день воздушно-десантных войск, в Бресте праздничные мероприятия проходили в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде. На глазах публики бойцы лежали на гвоздях, десантировались из вертолета с небольшой высоты и разбивали головой кирпичи. А еще разрывали живых ужей и лягушек, сообщила «Брестская газета».

ЗАЧЕМ???

По версии заместителя командира бригады, полковника Сергея Суховило, ради «психологической подготовки бойцов» ― чтобы они были готовы выполнить любую задачу.

Лягушек рвали пополам за лапки, ужам отрывали головы – и все это происходило на глазах у детей. По мнению психолога Ольги Рыбачук, такая демонстрация может нанести неподготовленному зрителю, ребенку психологические травмы.

Подобные действия, совершенные в присутствии заведомо малолетних, квалифицируются как уголовно наказуемые деяния (Статья 339/1 «Жестокое обращение с животным»), отметила руководитель волонтерской инициативы «Защита прав животных г. Брест» Ирина Омельянчук.

Природоохранная общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» осудила подобные действия и направила обращения в Министерство обороны Республики Беларусь и в УВД Бреста. По мнению организации, такие зрелища были недопустимы ни при каких обстоятельствах.

«Такие выступления подрывают авторитет армии и настраивают граждан Беларуси по отношению к ней негативно. Просим принять меры для недопущения в будущем подобных случаев дискредитации Вооруженных Сил Республики Беларусь и нарушения законодательства по охране и защите животных Республики Беларусь военнослужащими», — говорится в обращении.

— Если наши десантники считают достойными противниками лягушек и ужей, то при встрече с более сильными противниками наша армия потерпит поражение, — высказался в беседе с корреспондентом «Брестской газеты» директор «АПБ» Александр Винчевский.

А публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» саркастически заметил по этому поводу:

― Франция, естественно, замерла в ужасе, потому что теперь понятно, что если белорусский спецназ проникнет на территорию Франции, то любимое блюдо французов будет испорчено в больших количествах. Потому что для чего они могут прорваться во Францию? Чтобы порвать там лягушек. И теперь, по крайней мере, у славянского мира есть реальная возможность хоть чем-то угрожать миру европейскому…

На Віцебшчыне рыбакі адрэзалі дзюбы сотні птушанят бакланаў (фота)

 
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