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Общество
24.08.2017
TUT.BY
О каком младшем двоюродном брате рассказывал Лукашенко

На прошлой неделе во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах Александр Лукашенко рассказал, как в детстве вместе с младшим двоюродным братом работал на поле.

«А потом уже я сам окучивал картошку (это второе впечатление), а младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и ему все время надо было идти, держа руки вверх, — лошадь вести», — поделился воспоминаниями президент.

В агрогородке Александрия Шкловского района, откуда Александр Лукашенко родом, не сразу вспоминают, как зовут младшего двоюродного брата президента, и советуют обратиться к старожилам. Зинаида Рыбакова — одна из них.

В 2013 году она уже давала интервью TUT.BY. Зинаида Матвеевна родилась в Александрии и отмечала ранее, что близко общалась с мамой Александра Лукашенко Екатериной Трофимовной.

Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко

На наш вопрос про младшего двоюродного брата президента она отвечает: «Такой інфармацыі не даю пра прэзідзента, ён харошы, і ён добры, і мне вы яго не трывожце».

Про родных Александра Лукашенко она говорит, что «яны ўсе былі харошыя, трудалюбівыя, усе любілі трудзіцца, работаць чэсна, людзём памагалі, как і ён, ён за народ, і ўсе яны былі за народ. Дай Бог яму толька здароўя і долгай-долгай жызні ешчо і службы».

В Александрийской средней школе есть краеведческий музей, в музее — несколько стендов, посвященных ее ученику Александру Лукашенко. Но там тоже не знают, как зовут младшего двоюродного брата президента, с которым он мог окучивать картошку.

— У нас таких сведений нет, даже фотографий таких нет. Есть про школьные годы президента, студенческие… Только если с учителями поговорить, — отмечают там.

Татьяна Николаевна Карпеченко, учитель Александра Лукашенко, действительно, помнит больше других. Она рассказывает, что у Екатерины Трофимовны Лукашенко было четыре сестры — Анна, Мария, Вера, Агриппина — и один брат Федор. И вот у Марии есть сын, который по возрасту приходится президенту младшим двоюродным братом.

Ее слова подтверждают и другие местные жители. Говорят, что зовут младшего двоюродного брата Василий, сейчас он на пенсии и, по их словам, живет в Москве. А в детстве жил в доме вместе с Александром Лукашенко и его мамой, и ходил в ту же Александрийскую школу, что и президент. Скорее всего, с ним и мог Александр Лукашенко работать на поле, предполагают собеседники.

— Сюда он приезжал, навещал тетю Анну. И учился у нас в школе, поэтому был тут, хоть и не часто, — вспоминает Татьяна Николаевна о сыне Марии.

Про Василия и Александра Лукашенко рассказывают, что они в детстве «всегда вели себя достойно, никогда не хулиганили».

По словам местных, Мария, мама Василия, тоже живет в России — или в Подмосковье, или в самой Москве.

Собеседники замечают, что у Анны Трофимовны детей не было, у Веры Трофимовны — тоже. На родине президента говорят, что она жила в Минске и умерла молодой. У Федора было трое детей, еще жива дочь. У Агриппины было восемь детей: три брата умерли, а четыре сестры и еще один брат живы.

Напомним, что сам Александр Лукашенко ранее рассказывал про свои украинские корни. «Украинская земля для меня не чужая», — говорил он президенту Украины Петру Порошенко. «Здесь совсем рядом, между Киевом и Черниговом, зарыты и корни моих предков», — отмечал президент.

 
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