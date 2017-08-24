Минское «Динамо» стартовало в новом чемпионате КХЛ с позорного поражения

23 августа минское «Динамо» провело первый матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги 2017/18. Старт получился ужасным.

«Зубры» на своем льду были разгромлены «шутами» из Хельсинки. Финский «Йокерит» уже в первом периоде отгрузил хозяевам площадки две шайбы, а в третьем добавил еще четыре.

В результате «Динамо» потерпело сокрушительное поражение – 1:6 (0:2, 1:0, 0:4). Особенно унизительным выглядит то, что хет-триком в этой игре отметился 18-летний Ээли Толванен, проводивший первый матч в КХЛ.

Главный тренер минчан Горди Дуайер так оценил случившееся:

– Это, конечно, не так игра, на которую надеялись и должны были показать… Нам еще повезло, что исход матча не был решен уже в первом периоде.