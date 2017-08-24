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24.08.2017
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Почему Лукашенко не оставит в покое систему образования?

Александр Лукашенко 24 августа примет участие в Республиканском педагогическом совете.

На него приглашены более 800 человек: не только высшие должностные лица, руководители органов госуправления, местной вертикали власти, депутаты, но и работники учреждений образования из всех областей страны и города Минска.

На мероприятии, как пишет пресс-служба главы государства, планируется подробно обсудить происходящие трансформации и тенденции образовательных процессов, пути их адаптации к требованиям времени и с учетом передового национального и зарубежного опыта.

Педагог с многолетним стажем Татьяна Северинец полагает, что на это мероприятие неоправданно будут потрачены большие средства в сложное для страны время. Ведь всем нужно будет заплатить за дорогу, накормить-напоить, обеспечить ночлег.

По мнению собеседницы, необходимости в таком мероприятии нет.

— Долгое время, когда я работала в школе, мы сами решали свои проблемы: пленарные заседания, школьные методические объединения, педсовет в школе. У каждой школы была своя политика, свои решения, свои особенности, свой микроклимат, свой микрорайон. Вопросы образования решать на таком огромном педсовете – бессмыслица, — считает Татьяна Северинец.

Эксперт не исключает, что цель данного мероприятия – придать законность переходу на пятибалльную систему, введению школьной формы и формы для учителей.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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