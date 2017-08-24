Красавицу не пустят на Олимпиаду из-за крема для губ

орвежка Тереза Йохауг, являющаяся семикратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, угодила в пренеприятнейшую историю.

Все началось с того, что северная красавица на прошлогоднем августовском сборе в Италии пострадала от тамошнего солнца, которое обожгло ей нижнюю губу. Врач команды дал ей два крема, сказав, что в их состав запрещенные вещества не входят.

Однако там оказался клостебол – запрещенный анаболический стероид. В результате Тереза провалила пробу на допинг и получила 13-месячную дисквалификацию, которая должна была закончиться в ноябре 2017-го.

Но на днях Спортивный арбитражный суд увеличил срок дисквалификации Йохауг еще на 5 месяцев. Это означает, что лыжнице придется пропустить Олимпиаду. (Подробно об этой истории можно почитать тут)

Тереза в шоке. А нам остается наблюдается рассматривать эффектную блондинку не на лыжне, а на фото во внесоревновательной обстановке.

Норвежский писатель Ари Бен, который брал интервью у Терезы, сказал: «Все мужчины Норвегии хотят жениться на такой девушке. Именно такой бог создал женщину. Идеальной и в достаточной степени сумасшедшей, чтобы тренироваться 950 часов в году» (рассказ о том, как уроженка маленького местечка стала знаменитой спортсменкой, читайте тут)

«У меня была мечта стать чемпионкой мира. А потом я пообещала папе с мамой стать фермершей дома, в Далсбигде»

Playboy раздел олимпийскую чемпионку