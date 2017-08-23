О чем Лукашенко не расскажет на национальном педсовете

Мероприятие обещают провести в максимально открытом и дискуссионном ключе. Если бы так.

24 августа Александр Лукашенко примет участие в масштабном педагогическом совете. Всего на мероприятие приглашено более 800 человек, сообщает пресс-служба главы государства. Подчеркивается, что педсовет пройдет в максимально открытом и дискуссионном ключе, его участники в «формате открытого микрофона смогут поделиться своими мнениями и опытом по тем или иным вопросам».

Звучит красиво и многообещающе, но есть все же сомнения в том, что на все вопросы будут получены ответы. Да и вряд ли эти вопросы попадут в формат «открытого микрофона». Поэтому наиболее наболевшие мы озвучим здесь.

Когда в школах и детсадах прекратятся поборы с родителей?

И этот вопрос адресуется не администрациям учебных учреждений, поставленных в такие условия, когда без добровольно-принудительной помощи родителей просто не обойтись.

Когда учеников школ перестанут с риском для жизни отправлять на колхозные поля?

Вряд ли стоит напоминать, чем закончилась история под Молодечно.

Когда закончатся эксперименты над системой образования?

Ежегодно мы слышим о необходимости переписать программы и учебники. В этом году взялись за перенос занятий, задумались об отмене 10-бальной системе. Отсюда главный вопрос: на что были потрачены двадцать лет, если чиновники, включая руководителя страны, до сих пор не знают, что лучше — 5 баллов или 10.